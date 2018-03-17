На Паралимпиаде украинцы завоевали еще две награды

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КИЕВ, 17 мар — РИА Новости Украина. Украинские спортсмены завоевали еще две медали на Паралимпийских играх в Пхенчхане (Южная Корея), награды получены за выступления в лыжных гонках.

Григорий Вовчинский стал вторым в лыжной гонке на 10 километров среди спортсменов в категории "стоя".

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Максим Яровой занял третье место в гонке на 7,5 километров в категории "сидя".

По состоянию на 17 марта в активе украинской паралимпийской сборной 21 медаль: 6 золотых, 7 серебряных и 8 бронзовых наград.