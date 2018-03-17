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    На Паралимпиаде украинцы завоевали еще две награды

    Тема:

    Успехи Украины на Паралимпиаде-2018 (107)

    (обновлено: )249
    Максим Яровой был третьем в лыжных гонках "сидя" на 7,5 километра, Григорий Вовчинский стал вторым в лыжной гонке на 10 километров. Украинская сборная собрала уже 21 награду.
    Украинский паралимпиец Максим Яровой
    Фото facebook.com/NationalSportsCommitteeOfTheDisabledOfUkraine

    КИЕВ, 17 мар — РИА Новости Украина. Украинские спортсмены завоевали еще две медали на Паралимпийских играх в Пхенчхане (Южная Корея), награды получены за выступления в лыжных гонках.

    Григорий Вовчинский стал вторым в лыжной гонке на 10 километров среди спортсменов в категории "стоя".

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    Максим Яровой занял третье место в гонке на 7,5 километров в категории "сидя".

    По состоянию на 17 марта в активе украинской паралимпийской сборной 21 медаль: 6 золотых, 7 серебряных и 8 бронзовых наград.

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