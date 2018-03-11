Украина завоевывает вторую золотую медаль Паралимпиады

КИЕВ, 11 мар – РИА Новости Украина. На зимних Паралимпийских играх-2018 в Пхенчхане в лыжных гонках на дистанции 15 км сидя победу одержал украинский спортсмен Максим Яровой, сообщает официальный сайт соревнований.

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28-летний украинец Максим Яровой преодолел дистанцию за 48 минут 23,5 секунды. Американца Дэниэла Кноссена наш спортсмен опередил на 43 секунды, а бронзового призера Син Уй Хюна (Корея) — на 51 секунду.

Еще один украинец, дебютант Паралимпиады Тарас Радь показал 7-й результат.

Ранее сообщалось, что в первой дисциплине на Паралимпиаде — биатлоне — украинские атлеты завоевали сразу 5 медалей. Одна из которых — высшей пробы.