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    Украина завоевывает вторую золотую медаль Паралимпиады

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    Олимпиада в Пхенчхане: закрытие и результаты (99)

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    28-летний украинец Максим Яровой преодолел дистанцию за 48 минут 23,5 секунды. Американца Дэниэла Кноссена наш спортсмен опередил на 43 секунды, а бронзового призера Син Уй Хюна (Корея) - на 51 секунду.
    Победитель Паралимпиады Максим Яровой
    Facebook Paralympic Committee

    КИЕВ, 11 мар – РИА Новости Украина. На зимних Паралимпийских играх-2018 в Пхенчхане в лыжных гонках на дистанции 15 км сидя победу одержал украинский спортсмен Максим Яровой, сообщает официальный сайт соревнований.

    Украина оказалась на 4 месте в общемедальном зачете Паралимпиады
    ТСН
    Украина оказалась на 4 месте в медальном зачете Паралимпиады

    Смотрите также: Украинцы на Паралимпиаде-2018

    28-летний украинец Максим Яровой преодолел дистанцию за 48 минут 23,5 секунды. Американца Дэниэла Кноссена наш спортсмен опередил на 43 секунды, а бронзового призера Син Уй Хюна (Корея) — на 51 секунду.

    Еще один украинец, дебютант Паралимпиады Тарас Радь показал 7-й результат.

    Ранее сообщалось, что в первой дисциплине на Паралимпиаде — биатлоне — украинские атлеты завоевали сразу 5 медалей. Одна из которых — высшей пробы.

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