Паралимпийская сборная Украины приступила к тренировкам в Южной Корее

Видео Национальный комитет спорта инвалидов

Национальная паралимпийская сборная команда Украины прибыла на ХІІ зимние Паралимпийские игры в Южной Корее, говорится в сообщении пресс-службы Национального комитета спорта инвалидов Украины.

Украинская команда прибыла одной из первых и практически сразу же начала тренировки.

"Делимся с вами нашими эмоциями от Борисполя до Сеула, от Паралимпийского городка — до паралимпийских трасс. С Украиной в наших сердцах", — говорится в сообщении нацкомитета на его странице в Facebook.

Ранее скандал разгорелся вокруг паралимпийской сборной Украины. Причиной стал комментарий пресс-службы Национального олимпийского комитета страны.

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