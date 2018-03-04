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    Паралимпийская сборная Украины приступила к тренировкам в Южной Корее

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    Украинские паралимпийцы одними из первых начали тренировки в Южной Корее, где 9 марта начинаются ХІІ зимние Паралимпийские игры.
    Видео Национальный комитет спорта инвалидов

    Национальная паралимпийская сборная команда Украины прибыла на ХІІ зимние Паралимпийские игры в Южной Корее, говорится в сообщении пресс-службы Национального комитета спорта инвалидов Украины.

    Украинская команда прибыла одной из первых и практически сразу же начала тренировки.

    "Делимся с вами нашими эмоциями от Борисполя до Сеула, от Паралимпийского городка — до паралимпийских трасс. С Украиной в наших сердцах", — говорится в сообщении нацкомитета на его странице в Facebook.

    Ранее скандал разгорелся вокруг паралимпийской сборной Украины. Причиной стал комментарий пресс-службы Национального олимпийского комитета страны.

    Смотрите также: Торжественные проводы украинских спортсменов на Паралимпиаду

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