Стартовала церемония закрытия Паралимпийских зимних игр

КИЕВ, 18 мар — РИА Новости Украина, Олег Богатов. Торжественная церемония закрытия XII зимних Паралимпийских игр началась в южнокорейском Пхенчхане.

Церемония закрытия Паралимпиады, проведенной с 9 по 18 марта, проходит на центральной арене Игр Pyeongchang Olympic Stadium.

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В соревнованиях приняли участие 567 атлетов, представлявшие 48 стран и разыгравшие 80 комплектов наград в шести видах спорта.

РИА Новости | Перейти в фотобанк Церемония закрытия XII зимних Паралимпийских игр

Украинские паралимпийцы завоевали 22 медали — 7 наград высшего достоинства, 7 серебряных медалей и 8 бронзовых, заняв шестое место в медальном зачете Игр.