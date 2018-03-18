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    Стартовала церемония закрытия Паралимпийских зимних игр

    Тема:

    Успехи Украины на Паралимпиаде-2018 (109)

    (обновлено: )110
    В соревнованиях приняли участие 567 атлетов, представлявшие 48 стран и разыгравшие 80 комплектов наград в шести видах спорта. Украинские паралимпийцы завоевали 22 медали и заняли шестое место в медальном зачете.
    Церемония закрытия XII зимних Паралимпийских игр
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 18 мар — РИА Новости Украина, Олег Богатов. Торжественная церемония закрытия XII зимних Паралимпийских игр началась в южнокорейском Пхенчхане.

    Церемония закрытия Паралимпиады, проведенной с 9 по 18 марта, проходит на центральной арене Игр Pyeongchang Olympic Stadium.

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    В соревнованиях приняли участие 567 атлетов, представлявшие 48 стран и разыгравшие 80 комплектов наград в шести видах спорта.

    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Церемония закрытия XII зимних Паралимпийских игр

    Украинские паралимпийцы завоевали 22 медали — 7 наград высшего достоинства, 7 серебряных медалей и 8 бронзовых, заняв шестое место в медальном зачете Игр.

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