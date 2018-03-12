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    Украина завоевала третье "золото" Паралимпиады-2018

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    Игорь Рептюх стал паралимпийским чемпионом в лыжной гонке на 20 км среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Его медаль стала третьим "золотом" в "копилке" сборной Украины.
    Игорь Рептюх (Украина) на дистанции на 20 км среди мужчин в соревнованиях по лыжным гонкам на XII зимних Паралимпийских играх в Пхенчхане
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 12 мар — РИА Новости Украина. Украинец Игорь Рептюх принес сборной Украины третью золотую медаль на XII Паралимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане.

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    Он стал паралимпийским чемпионом в лыжной гонке на 20 км среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата.

    Еще один украинец — Сергей Романюк — занял седьмое место в этой дисциплине.

    Первую золотую медаль для Украины завоевал Виталий Лукьяненко, который занял первое место в биатлонной гонке на 7,5 километров среди спортсменов с нарушением слуха. Второе "золото" принес Максим Яровой — он одержал победу в лыжных гонках на дистанции 15 км сидя.

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