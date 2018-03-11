Украина на Паралимпиаде-2018: победить, чтобы жить

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Если перед началом последних Зимних Олимпийских Игр от украинкой сборной никто ничего не ждал, то Паралимпиада в Пхенчане должна порадовать болельщиков. Мало кто знает, но исторически именно Украина считается одним из признанных фаворитов Зимних Паралимпиад. Сборной, которую боятся и уважают.

Не только участие

О чем говорить, если на трех последних Паралимпийских Играх украинская команда с завидным постоянством входит в топ-5 лучших сборных в итоговом медальном зачете.

Например, в итальянском Турине-2006 наши спортсмены были третьими, заработав 25 меделей — 7 золотых, и по 9 серебряных и бронзовых.

В канадском Ванкувере-2010 украинская сборная выступила чуть хуже, став пятой в итоговом медальном зачете — 19 медалей — 5 золотых, 8 серебряных и 6 бронзовых.

Последняя Паралимпиада в Сочи-2014 и вовсе стала для нашей команды настоящим триумфом — 25 медалей, из них 5 золотых, 9 серебряных и 11 бронзовых.

Поэтому слова руководителя Паралимпийского комитета Украины Валерия Сушкевича о том, что сборная едет в Пхенчхан за успехом, а не только поучаствовать, воспринимаются на полном серьезе.

"Пусть не обижаются олимпийцы, но для нас важна победа, а не олимпийский принцип", — заявил чиновник.

Кандидатов хватает

Несмотря на то, что в этот раз в составе украинской команды не будет легенды паралимпийского спорта Елены Юрковской, которая на трех предыдущих Играх взяла для Украины 18 медалей в биатлоне и лыжных гонках, у нас хватает за кого болеть.

Например, за Александру Кононову, для которой Паралимпиада в Южной Корее станет уже третьей в карьере. На двух последних Играх Кононова превзошла саму себя — взяла 7 медалей, из которых 4 были золотыми. И это при том, что Саша больна остеомиелитом — с детства ее правая рука короче левой.

Ждать успеха можно и от 34-летней Юлии Батенковой-Бауман, которая на предыдущих Паралимпиадах в лыжных гонках и биатлоне взяла 13 наград. Для полной коллекции спортсменке не хватает только золота и ей хочется пожелать успеха. В детстве Юля попала в ДТП, которое забрало у девочки маму и брата, а также лишило руки.

Для 39-летнего харьковчанина Виталия Лукьяненко Игры в Пхенчхане станут уже пятыми. Лукьяненко представит Украину в соревновании биатлонистов с нарушениями зрения. Предыдущие Паралимпиады были для спортсмена достаточно успешными — украинец взял восемь медалей, четыре из которых золотые.

Неплохая мотивация

Может завоевать медали и 24-летний Максим Яровой из Николаевщины, который после после падения с восьмиметровой выгршргргсоты уже несколько лет прикован к инвалидному креслу. На последних Играх в Сочи спортсмен взял два серебра и бронзу в лыжных гонках и биатлоне, а в Пхенчхане надеется выиграть золото (на момент публикации Максим Яровой завоевал второе "золото" украинских паралимпийцев в Пхенчхане — ред.).

В целом же, как и на Олимпиаде-2018, Украину представят 33 спортсмена. Десять человек из этого числа будут сопровождать атлетов с нарушениями зрения на трассе во время гонки.

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Стоит отметить, что кроме сугубо спортивной составляющей, имеется у паралимпийцев и материальная составляющая. Впервые в истории государство выплатит триумфаторам Игр такие же премиальные, как и олимпицам — 125 тысяч долларов за золотую медаль, 80 тысяч — за серебро, 55 тысяч — за бронзу.