Это стоит увидеть! Как прошла церемония закрытия Олимпийских игр

Олимпиада-2018 в Пхенчхане объявлена закрытой. Уже прошла церемония закрытия Олимпийских игр.

Среди прочего состоялся парад спортсменов. Спортсмены из Южной Кореи и КНДР прошли вместе на церемонии закрытия Игр-2018 в Пхенчхане.

Делегация россиян, выступавших на Играх в статусе "Олимпийских атлетов из России", проследовала по Олимпийскому стадиону в Пхенчхане под олимпийским флагом, который нес волонтер, так как исполком Международного олимпийского комитета (МОК) в воскресенье принял решение не разрешать россиянам участвовать в церемонии закрытия под национальным флагом из-за двух нарушений антидопинговых правил со стороны отечественных спортсменов во время Олимпиады.

В неофициальном медальном зачете ОИ-2018 победила сборная Норвегии, завоевав 14 золотых, 14 серебряных и 11 бронзовых наград. Также норвежцы обновили рекорд по количеству медалей в рамках одних зимних Игр. Российские спортсмены в Пхенчхане завоевали 17 медалей (2-6-9). Украина в этом зачете оказалась на 21 месте.

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