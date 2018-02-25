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    Это стоит увидеть! Как прошла церемония закрытия Олимпийских игр

    Тема:

    Олимпиада в Пхенчхане: закрытие и результаты (88)

    (обновлено: )58910
    Церемония закрытия XXIII зимних Олимпийских игр в Пхенчхане
    Церемония закрытия XXIII зимних Олимпийских игр в Пхенчхане
    Церемония закрытия XXIII зимних Олимпийских игр в Пхенчхане
    Церемония закрытия XXIII зимних Олимпийских игр в Пхенчхане
    Церемония закрытия XXIII зимних Олимпийских игр в Пхенчхане
    Церемония закрытия XXIII зимних Олимпийских игр в Пхенчхане
    Церемония закрытия XXIII зимних Олимпийских игр в Пхенчхане
    Церемония закрытия XXIII зимних Олимпийских игр в Пхенчхане
    Церемония закрытия XXIII зимних Олимпийских игр в Пхенчхане
    Церемония закрытия XXIII зимних Олимпийских игр в Пхенчхане
    Церемония закрытия XXIII зимних Олимпийских игр в Пхенчхане
    Закрытие XXIII зимних Олимпийских игр в Пхенчхане
    Церемония закрытия XXIII зимних Олимпийских игр в Пхенчхане
    Церемония закрытия XXIII зимних Олимпийских игр в Пхенчхане
    Участники церемонии закрытия XXIII зимних Олимпийских игр в Пхенчхане.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Церемония закрытия XXIII зимних Олимпийских игр в Пхенчхане
    Участники церемонии закрытия XXIII зимних Олимпийских игр в Пхенчхане.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Церемония закрытия XXIII зимних Олимпийских игр в Пхенчхане
    Участники церемонии закрытия XXIII зимних Олимпийских игр в Пхенчхане.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Церемония закрытия XXIII зимних Олимпийских игр в Пхенчхане
    Участники церемонии закрытия XXIII зимних Олимпийских игр в Пхенчхане.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Церемония закрытия XXIII зимних Олимпийских игр в Пхенчхане
    Участница церемонии закрытия XXIII зимних Олимпийских игр в Пхенчхане.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Церемония закрытия XXIII зимних Олимпийских игр в Пхенчхане
    Спортсмены сборной Японии во время парада атлетов на церемонии закрытия XXIII зимних Олимпийских игр в Пхенчхане.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Церемония закрытия XXIII зимних Олимпийских игр в Пхенчхане
    На церемонии закрытия XXIII зимних Олимпийских игр в Пхенчхане.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Церемония закрытия XXIII зимних Олимпийских игр в Пхенчхане
    Участники церемонии закрытия XXIII зимних Олимпийских игр в Пхенчхане.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Церемония закрытия XXIII зимних Олимпийских игр в Пхенчхане
    На церемонии закрытия XXIII зимних Олимпийских игр в Пхенчхане.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Церемония закрытия XXIII зимних Олимпийских игр в Пхенчхане
    Участницы церемонии закрытия XXIII зимних Олимпийских игр в Пхенчхане.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Церемония закрытия XXIII зимних Олимпийских игр в Пхенчхане
    Церемония закрытия XXIII зимних Олимпийских игр в Пхенчхане
    twitter.com/olympic
    Закрытие XXIII зимних Олимпийских игр в Пхенчхане
    Музыкант Ян Тэ-хван на церемонии закрытия XXIII зимних Олимпийских игр в Пхенчхане.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Церемония закрытия XXIII зимних Олимпийских игр в Пхенчхане
    Церемония закрытия XXIII зимних Олимпийских игр в Пхенчхане.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

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    Участники церемонии закрытия XXIII зимних Олимпийских игр в Пхенчхане.

    Олимпиада-2018 в Пхенчхане объявлена закрытой. Уже прошла церемония закрытия Олимпийских игр.

    Среди прочего состоялся парад спортсменов. Спортсмены из Южной Кореи и КНДР прошли вместе на церемонии закрытия Игр-2018 в Пхенчхане.

    Делегация россиян, выступавших на Играх в статусе "Олимпийских атлетов из России", проследовала по Олимпийскому стадиону в Пхенчхане под олимпийским флагом, который нес волонтер, так как исполком Международного олимпийского комитета (МОК) в воскресенье принял решение не разрешать россиянам участвовать в церемонии закрытия под национальным флагом из-за двух нарушений антидопинговых правил со стороны отечественных спортсменов во время Олимпиады.

    В неофициальном медальном зачете ОИ-2018 победила сборная Норвегии, завоевав 14 золотых, 14 серебряных и 11 бронзовых наград. Также норвежцы обновили рекорд по количеству медалей в рамках одних зимних Игр. Российские спортсмены в Пхенчхане завоевали 17 медалей (2-6-9). Украина в этом зачете оказалась на 21 месте.

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