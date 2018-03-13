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    Украина завоевала четвертое "золото" на Паралимпиаде-2018

    Тема:

    Успехи Украины на Паралимпиаде-2018 (101)

    (обновлено: )18440
    Украинский биатлонист Тарас Радь завоевал золотую медаль по биатлону, опередив ближайшего соперника почти на минуту. Это уже четвертое "золото" в активе паралимпийской сборной Украины.
    Спортсмен-паралимпиец Тарас Радь
    НОК Украины

    КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. Биатлонист Тарас Радь принес сборной Украины четвертую золотую награду на Паралимпийских играх-2018 в южнокорейском Пхенчхане.

    Олимпиада 2018. Фристайл. Мужчины. Лыжная акробатика
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Вопреки всему. Олимпийский скандал вокруг украинского "золота"

    Украинцу не было равных на трассе, также он не допускал промахов при стрельбе. В результате преимущество Радя над соперником на финише соревнований достигло более минуты.

    Смотрите также: Украинцы на Паралимпиаде-2018

    Стоит отметить, что в лыжных гонках на 15 километров среди мужчин, где украинец Максим Яровой получил золотую награду, Тарас Радь финишировал на 7 месте. Поэтому для 18-летнего тернопольца это была третья гонка за четыре дня.

    На четвертый день соревнований Украина уже имеет 10 наград: 4 золотые, две серебряные и четыре бронзовые медали.

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