Украина завоевала четвертое "золото" на Паралимпиаде-2018

КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. Биатлонист Тарас Радь принес сборной Украины четвертую золотую награду на Паралимпийских играх-2018 в южнокорейском Пхенчхане.

Украинцу не было равных на трассе, также он не допускал промахов при стрельбе. В результате преимущество Радя над соперником на финише соревнований достигло более минуты.

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Стоит отметить, что в лыжных гонках на 15 километров среди мужчин, где украинец Максим Яровой получил золотую награду, Тарас Радь финишировал на 7 месте. Поэтому для 18-летнего тернопольца это была третья гонка за четыре дня.

На четвертый день соревнований Украина уже имеет 10 наград: 4 золотые, две серебряные и четыре бронзовые медали.