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    Трамп: Ким Чен Ын пока что соблюдает соглашения

    Тема:

    Историческая встреча лидеров КНДР и Южной Кореи (92)

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    Президент США Дональд Трамп заявил, что может встретиться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном в Сингапуре или в демилитаризованной зоне на Корейском полуострове.
    Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
    Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 30 апр — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп заявил, что северокорейский лидер Ким Чен Ын пока что соблюдает соглашения.

    "Ким Чен Ын пока что вел себя открыто и прямо. Опять же могу только повторить, что до настоящего времени. Однако он говорит о том, чтобы избавиться от (ядерного) объекта, а это большой объект; он говорит — не будет исследований, не будет запусков баллистических ракет, не будет ядерных испытаний. И он соблюдает это долгое время — дольше, чем кто-либо видел (ранее)", — сказал Трамп журналистам в понедельник.

    Историческая встреча лидеров КНДР и Южной Кореи Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина
    REUTERS Korea Summit Press Pool
    Невозможное возможно. Cаммит КНДР и Южной Кореи

    Трамп заявил, что может встретиться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном в Сингапуре или в демилитаризованной зоне на Корейском полуострове.

    "Мы изучаем разные страны, включая Сингапур. Мы говорили о возможности демилитаризованной зоны — "дома мира", — сказал Трамп на совместной пресс-конференции с президентом Нигерии Мохаммаду Бухари.

    На вопрос, действительно ли состоится саммит, Трамп ответил: "Да, я думаю, что саммит состоится". При этом он повторил, что уйдет с переговоров, если они пойдут не так, как хотелось.

    "США никогда не были ближе к тому, чтобы сделать что-то по корейскому полуострову", — добавил Трамп.

    В минувшую пятницу состоялся саммит между лидерами Южной Кореи и КНДР. Ким Чен Ын стал первым северокорейским руководителем, который перешел через военно-демаркационную линию в зону ответственности Южной Кореи. По итогам саммита была принята совместная декларация, в которой КНДР и Южная Корея заявили о намерении добиваться полной денуклеаризации Корейского полуострова, улучшать отношения, стремясь к совместному процветанию и мирному воссоединению.

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