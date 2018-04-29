Жена Макрона пожалела Меланию Трамп: она даже не может открыть окно

КИЕВ, 29 апр — РИА Новости Украина. Супруга президента Франции Бриджит Макрон рассказала о своей встрече с первой леди США Меланией Трамп. Оказалось жена президента США вынуждена скрывать свои эмоции на публике.

Напомним, недавно состоялся визит президента Франции Эммануэля Макрона в США, где он и его супруга провели встречи с Дональдом и Меланьей Трамп. Поездка была приурочена к 250-летию французско-американских отношений.

После этого в интервью Le Monde Бриджит Макрон сообщила, что в жизни первой леди США много ограничений из-за мер безопасности: Мелания Трамп все время находится в окружении охраны и не всегда может делать то, что ей хочется.

"Она даже не может открыть окно в Белом доме. Она не может выйти на улицу. У нее гораздо больше ограничений, чем у меня", — заявила первая леди Франции.

По ее словам, супруга Дональда Трампа вынуждена скрывать свои эмоции на публике, так как к ней всегда приковано внимание прессы, а ее действия могут неправильно интерпретироваться. При этом, по словам жены французского президента, на самом деле Мелания Трамп добрая и открытая.

"У нас похожее чувство юмора. Мы обе много смеемся", — рассказала Бриджит Макрон.