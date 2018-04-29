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    В мире

    Жена Макрона пожалела Меланию Трамп: она даже не может открыть окно

    (обновлено: )29110
    По словам супруги французского президента, Мелания Трамп все время находится в окружении охраны и не всегда может делать то, что ей хочется. Жена Трампа вынуждена скрывать свои эмоции на публике.
    Мелания Трамп с детьми в Белом доме
    First Lady Melania Trump

    КИЕВ, 29 апр — РИА Новости Украина. Супруга президента Франции Бриджит Макрон рассказала о своей встрече с первой леди США Меланией Трамп. Оказалось жена президента США вынуждена скрывать свои эмоции на публике.

    Попытки Трампа пожать руку жене Мелании
    Видео MSNBC
    Неловкие попытки Трампа взять жену за руку попали на видео

    Напомним, недавно состоялся визит президента Франции Эммануэля Макрона в США, где он и его супруга провели встречи с Дональдом и Меланьей Трамп. Поездка была приурочена к 250-летию французско-американских отношений.

    После этого в интервью Le Monde Бриджит Макрон сообщила, что в жизни первой леди США много ограничений из-за мер безопасности: Мелания Трамп все время находится в окружении охраны и не всегда может делать то, что ей хочется.

    "Она даже не может открыть окно в Белом доме. Она не может выйти на улицу. У нее гораздо больше ограничений, чем у меня", — заявила первая леди Франции.

    По ее словам, супруга Дональда Трампа вынуждена скрывать свои эмоции на публике, так как к ней всегда приковано внимание прессы, а ее действия могут неправильно интерпретироваться. При этом, по словам жены французского президента, на самом деле Мелания Трамп добрая и открытая.

    "У нас похожее чувство юмора. Мы обе много смеемся", — рассказала Бриджит Макрон.

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