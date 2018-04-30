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    В мире

    Выяснилось, куда исчез посаженный Макроном и Трампом дуб

    (обновлено: )50
    По данным СМИ, исчезновение дуба - не "дипломатический инцидент". Молодое дерево временно переместили для фитосанитарного контроля.
    Макрон и Трамп посадили в саду Белого дома саженец дуба дружбы
    twitter.com/EmmanuelMacron

    КИЕВ, 30 апр — РИА Новости Украина. Посаженный во дворе Белого дома президентом США Дональдом Трампом и лидером Франции Эммануэлем Макроном дуб внезапно исчез.

    Соцсети
    Сажающие дуб Трамп и Макрон превратились в мем

    Как выяснилось позже, дерево было отправлено на фитосанитарный контроль, сообщает издание Huffington Post.

    По данным СМИ, исчезновение дуба —  не "дипломатический инцидент". Молодое дерево временно переместили для фитосанитарного контроля.

    Источник в Елисейском дворце сообщил, что дуб "чувствует себя хорошо", он был отправлен на карантин в соответствии с нормами американской таможни, касающимися всех ввозимых растений и семян.

    Макрон в прошлый понедельник прибыл с государственным визитом в США. Визит приурочен к 250-летию отношений между двумя странами. В ходе визита Макрон и Трамп посадили в саду Белого дома саженец "дуба дружбы". Дуб был привезен с севера Франции – из мест, где во время Второй мировой начали высадку американские войска. По мнению французского лидера, дуб станет символом долгих отношений двух стран.

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