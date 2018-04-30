Выяснилось, куда исчез посаженный Макроном и Трампом дуб

КИЕВ, 30 апр — РИА Новости Украина. Посаженный во дворе Белого дома президентом США Дональдом Трампом и лидером Франции Эммануэлем Макроном дуб внезапно исчез.

Как выяснилось позже, дерево было отправлено на фитосанитарный контроль, сообщает издание Huffington Post.

По данным СМИ, исчезновение дуба — не "дипломатический инцидент". Молодое дерево временно переместили для фитосанитарного контроля.

Источник в Елисейском дворце сообщил, что дуб "чувствует себя хорошо", он был отправлен на карантин в соответствии с нормами американской таможни, касающимися всех ввозимых растений и семян.

Макрон в прошлый понедельник прибыл с государственным визитом в США. Визит приурочен к 250-летию отношений между двумя странами. В ходе визита Макрон и Трамп посадили в саду Белого дома саженец "дуба дружбы". Дуб был привезен с севера Франции – из мест, где во время Второй мировой начали высадку американские войска. По мнению французского лидера, дуб станет символом долгих отношений двух стран.