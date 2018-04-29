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    Меркель пригласила Трампа посетить родину его предков в Германии

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    В ходе встречи Меркель и Трампа в пятницу в Белом доме, канцлер преподнесла президенту гравюру 1705 года с картой Пфальца, на которой можно видеть Кальштадт, где родился дедушка действующего президента.
    Канцлер Германии Ангела Меркель
    Сайт президента Украины

    КИЕВ, 29 апр — РИА Новости Украина. Канцлер ФРГ Ангела Меркель пригласила президента США Дональда Трампа совершить совместный визит в немецкую коммуну Кальштадт (федеральная земля Рейнланд-Пфальц), откуда в XIX веке эмигрировали в Соединенные Штаты бабушка и дедушка американского лидера, сообщил таблоид BILD am SONNTAG со ссылкой на источник в немецкой делегации.

    Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
    REUTERS Carlos Barria/REUTERS
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    Помимо приглашения, которое было сделано в ходе встречи Меркель и Трампа в пятницу в Белом доме, канцлер преподнесла президенту гравюру 1705 года с картой Пфальца, на которой можно видеть Кальштадт, где родился дедушка действующего президента Фредерик Трамп (урожденный Фридрих Трумп) в 1869 году, пишет таблоид. В этом маленьком населенном пункте проживают около 1200 человек, там нет пятизвездочных отелей, хотя есть несколько бюджетных гостиниц, Кальштадт находится на знаменитом "германском винном пути" в Пфальце и славится своими виноградниками.

    По данным местного издания Die Rheinpfalz, Кальштадт в январе посетил генконсул США в Германии Джеймс Херман, который заявил, что новый посол США в ФРГ также посетит коммуну с целью подготовки визита Трампа. Однако бургомистр Кальштадта пока не подтвердил контакты с американской стороной по данному вопросу.

    Ранее управа коммуны Кальштадт отказалась признать президента США Дональда Трампа своим почетным гражданином в связи с тем, что таких прецедентов просто нет. С предложением сделать исключение для президента США обратился председатель карликовой немецкой партии Die Republikaner Александр Дитель.

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