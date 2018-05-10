Исторический саммит Трампа и Ким Чен Ына пройдет Сингапуре - СМИ

1 / 2 Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк KNS / KCNA / AFP

КИЕВ, 10 мая — РИА Новости Украина. Саммит президента США Дональда Трамп и лидера КНДР Ким Чен Ына планируется провести в Сингапуре, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

"Представителей администрации проинструктировали продвигать планы проведения исторического саммита между президентом Дональдом Трампа и северокорейским лидером Ким Чен Ыном в Сингапуре. Решение остается за Трампом", — говорится в сообщении телеканала.

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Ранее Трамп отверг возможность проведения саммита в демилитаризованной зоне на границе между Южной Кореей и КНДР.

Как сообщалось, президент США намерен встретиться с северокорейским лидером в мае или начале июня. Ожидается, что саммит пройдет после 22 мая — после того, как Трамп примет в Вашингтоне президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина. Ранее госсекретарь США сообщал, что дата и место встречи Трампа и лидера КНДР еще окончательно не согласованы, но стороны близки к этому.

В свою очередь лидер КНДР уже заявил, что историческая встреча с президентом США Дональдом Трампом станет шагом к позитивному развитию ситуации на Корейском полуострове.

Напомним, Северная Корея объявила 21 апреля, что прекращает испытания ядерного оружия и баллистических ракет, а также закрывает ядерный полигон в Пхунгери.