Трамп: можем встретиться с Ким Чен Ыном в Сингапуре

КИЕВ, 1 мая — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп заявил, что может встретиться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном в Сингапуре или в демилитаризованной зоне на Корейском полуострове.

"Мы изучаем разные страны, включая Сингапур. Мы говорили о возможности демилитаризованной зоны — "дома мира", — сказал Трамп на совместной пресс-конференции с президентом Нигерии Мохаммаду Бухари.

На вопрос, действительно ли состоится саммит, Трамп ответил: "Да, я думаю, что саммит состоится". При этом он повторил, что уйдет с переговоров, если они пойдут не так, как хотелось.

"США никогда не были ближе к тому, чтобы сделать что-то по корейскому полуострову", — добавил Трамп.

В минувшую пятницу состоялся саммит между лидерами Южной Кореи и КНДР. Ким Чен Ын стал первым северокорейским руководителем, который перешел через военно-демаркационную линию в зону ответственности Южной Кореи. По итогам саммита была принята совместная декларация, в которой КНДР и Южная Корея заявили о намерении добиваться полной денуклеаризации Корейского полуострова, улучшать отношения, стремясь к совместному процветанию и мирному воссоединению.

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