Ким Чен Ын осуществил новый визит в Китай

КИЕВ, 8 мая – РИА Новости Украина. Председатель КНР Си Цзиньпин и лидер КНДР Ким Чен Ын встретились в портовом городе Далянь в провинции Ляонин на северо-востоке Китая, переговоры состоялись 7-8 мая, сообщает агентство Синьхуа.

Это уже второй визит Ким Чен Ына в Китай. В конце марта северокорейский лидер побывал с неофициальным визитом в Пекине.

"Генеральный секретарь ЦК Компартии Китая, председатель КНР Си Цзиньпин встретился с председателем Трудовой партии Кореи и председателем Государственного совета КНДР Ким Чен Ыном в Даляне", — говорится в сообщении агентства.

Северокорейский лидер, в частности, заявил, что Пхеньян надеется на всестороннее продвижение процесса политического урегулирования проблемы Корейского полуострова.

"Мы надеемся, что заинтересованные стороны предпримут ответственные и последовательные подходы, синхронизируют меры, чтобы всесторонне продвигать процесс политического урегулирования на Корейском полуострове", — цитирует Ким Чен Ына агентство.

Он также выразил надежду на "окончательную реализацию денуклеаризации полуострова и достижения здесь продолжительного мира и стабильности".

Как подчеркнул лидер КНДР в ходе встречи, если заинтересованные стороны откажутся от враждебной политики в отношении Пхеньяна, то у северокорейской стороны не будет необходимости в ядерном оружии.