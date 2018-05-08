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    Ким Чен Ын осуществил новый визит в Китай

    (обновлено: )11710
    Переговоры председателя КНР Си Цзиньпина и лидера КНДР Ким Чен Ына состоялись 7-8 мая в портовом городе Далянь в китайской провинции Ляонин. Это второй визит северокорейского лидера в Китай.
    Председатель КНР Си Цзиньпин и лидер КНДР Ким Чен Ын
    news.cn

    КИЕВ, 8 мая – РИА Новости Украина. Председатель КНР Си Цзиньпин и лидер КНДР Ким Чен Ын встретились в портовом городе Далянь в провинции Ляонин на северо-востоке Китая, переговоры состоялись 7-8 мая, сообщает агентство Синьхуа.

    Это уже второй визит Ким Чен Ына в Китай. В конце марта северокорейский лидер побывал с неофициальным визитом в Пекине.

    "Генеральный секретарь ЦК Компартии Китая, председатель КНР Си Цзиньпин встретился с председателем Трудовой партии Кореи и председателем Государственного совета КНДР Ким Чен Ыном в Даляне", — говорится в сообщении агентства.

    Ким Чен Ын. Архивное фото
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    Северокорейский лидер, в частности, заявил, что Пхеньян надеется на всестороннее продвижение процесса политического урегулирования проблемы Корейского полуострова.

    "Мы надеемся, что заинтересованные стороны предпримут ответственные и последовательные подходы, синхронизируют меры, чтобы всесторонне продвигать процесс политического урегулирования на Корейском полуострове", — цитирует Ким Чен Ына агентство.

    Он также выразил надежду на "окончательную реализацию денуклеаризации полуострова и достижения здесь продолжительного мира и стабильности".

    Как подчеркнул лидер КНДР в ходе встречи, если заинтересованные стороны откажутся от враждебной политики в отношении Пхеньяна, то у северокорейской стороны не будет необходимости в ядерном оружии.

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