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    Украина проводит в ООН заседание по "российской пропаганде". Онлайн

    (обновлено: )20222
    Украинская делегация проводит в штаб-квартире ООН в США заседание по вопросу "российской пропаганды и фейковых новостей". Об этом говорится в сообщении миссии в Twitter.
    Украина проводит в ООН заседание о российской пропаганде
    скриншот webtv.un.org

    Украинская делегация проводит в штаб-квартире ООН в США заседание по вопросу "российской пропаганды и фейковых новостей". Об этом говорится в сообщении миссии в Twitter.

    ​Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко назвал фейковые новости частью "гибридной войны России".

    Читайте также: Фейковые новости от Порошенко по случаю Дня Соборности

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