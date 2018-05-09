Украина проводит в ООН заседание по "российской пропаганде". Онлайн

Украинская делегация проводит в штаб-квартире ООН в США заседание по вопросу "российской пропаганды и фейковых новостей". Об этом говорится в сообщении миссии в Twitter.
#Україна проводить в штаб-квартирі #ООН засідання про російську пропаганду та фейкові новини.— UKR Mission to UN (@UKRinUN) 9 мая 2018 г.
Наживо —> https://t.co/wtfGCZCC9H @Mariana_Betsa pic.twitter.com/fs89nuBbPm
Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко назвал фейковые новости частью "гибридной войны России".
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