наверх
10.05.201806:28
Курсы валют НБУ
  • USD26.22- 0.07
  • EUR31.12- 0.17
Рубрики
Ещё
    В мире

    Израиль поразил ряд военных объектов и склад боеприпасов в Сирии

    Тема:

    Конфронтация Израиля и Ирана в Сирии (457)

    (обновлено: )17711
    Израильские ракеты поразили несколько военных объектов и склад боеприпасов, однако большая часть из них не достигла цели, утверждает сирийский военный источник.
    Солдаты армии Израиля. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 10 мая — РИА Новости Украина. Израильские ракеты поразили несколько военных объектов и склад боеприпасов в Сирии, сообщает сирийское национальное агентство Сана со ссылкой на военный источник.

    Появилось видео с места крушения сбитого сирийцами F-16 израильских ВВС
    RT в youtube
    Появилось видео с места крушения сбитого сирийцами F-16 израильских ВВС

    "Израильские ракеты поразили несколько военных объектов и склад боеприпасов", — говорится в сообщении.

    Читайте также — Atlantic Council: в состоянии ли Javelin изменить ход игры

    Ранее представитель пресс-службы армии Израиля сообщил, что иранские силы в Сирии выпустили около 20 ракет по позициям израильских войск на Голанских высотах. Он отметил, что израильские военные ответят на ракетный обстрел с территории Сирии.

    Кроме того, по данным военного источника, ПВО Сирии сбили десятки израильских ракет, большая часть из них не достигла цели. 

    Во вторник, 8 мая, армия объявила о "необычной активности сил Ирана в Сирии", развернув системы ПВО на Голанских высотах, начав ограниченный призыв резервистов и отдав распоряжение местным властям открыть бомбоубежища в приграничных районах.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Конфликт на акции 9 мая в Сумах. Видео
    День Победы: без красного знамени и без памяти
    Нацкорпус пикетирует телеканал "Интер"
    Атака на "Интер" из-за концерта ко Дню Победы
    Дети в одной из больниц Черкасс
    Массовое отравление школьников в Черкассах
    Евровидение в Украине. Архивное фото
    Евровидение-2018. Как покажет себя Украина