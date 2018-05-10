Израиль поразил ряд военных объектов и склад боеприпасов в Сирии

КИЕВ, 10 мая — РИА Новости Украина. Израильские ракеты поразили несколько военных объектов и склад боеприпасов в Сирии, сообщает сирийское национальное агентство Сана со ссылкой на военный источник.

"Израильские ракеты поразили несколько военных объектов и склад боеприпасов", — говорится в сообщении.

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Ранее представитель пресс-службы армии Израиля сообщил, что иранские силы в Сирии выпустили около 20 ракет по позициям израильских войск на Голанских высотах. Он отметил, что израильские военные ответят на ракетный обстрел с территории Сирии.

Кроме того, по данным военного источника, ПВО Сирии сбили десятки израильских ракет, большая часть из них не достигла цели.

Во вторник, 8 мая, армия объявила о "необычной активности сил Ирана в Сирии", развернув системы ПВО на Голанских высотах, начав ограниченный призыв резервистов и отдав распоряжение местным властям открыть бомбоубежища в приграничных районах.