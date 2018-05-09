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    Россия

    Вашингтон ввел новые санкции против оборонных предприятий РФ

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    Санкции США против РФ: новая партия (731)

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    В черный список попали российские, иранские, северокорейские и китайские структуры, а также организации из Турции и Саудовской Аравии. Предполагается, что ограничительные меры введут на два года с момента вступления решения в силу.
    Флаги США и России
    ТВ Центр

    КИЕВ, 9 мая — РИА Новости Украина. Вашингтон ввел санкции против ряда иностранных физических и юридических лиц за нарушение национального законодательства о нераспространении оружия массового уничтожения, сообщается в Федеральном реестре США.

    В черный список попали российские, иранские, северокорейские и китайские структуры, а также организации из Турции и Саудовской Аравии. Предполагается, что ограничительные меры введут на два года с момента вступления решения в силу.

    Политолог Алексей Якубин
    РИА Новости Украина Константин Гришин
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    Из российских организаций под санкции попали учебный центр зенитных ракетных войск в Гатчине, 18-й Центральный научно-исследовательский институт Минобороны в Курске, Конструкторское бюро приборостроения в Туле, 183-й гвардейский зенитный ракетный полк, научно-производственный концерн БАРЛ.

    В общей сложности в список вошли 28 структур. По мнению американского правительства, они в той или иной мере помогали Ирану, Сирии или КНДР разрабатывать крылатые или баллистические ракеты.

    Американским ведомствам запретят заключать контракты с вышеперечисленными компаниями, оказывать им какую-либо помощь и торговать оружием.

    Накануне Госдеп ввел запрет на контакты госорганов с российской компанией "Рособоронэкспорт", обвинив ее в нарушении американских законов о запрещении передачи ракетных технологий и оружия массового поражения Ирану, КНДР и Сирии.

    США впервые ввели санкции против Москвы в 2014 году на фоне ситуации в Украине и присоединения Крыма к России. С тех пор ограничительные меры постоянно расширялись. О последнем крупном пакете антироссийских санкций США сообщили в начале апреля. В России подготовили законопроект об ответных мерах. Его рассмотрят 15 мая.

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