Вашингтон ввел новые санкции против оборонных предприятий РФ

КИЕВ, 9 мая — РИА Новости Украина. Вашингтон ввел санкции против ряда иностранных физических и юридических лиц за нарушение национального законодательства о нераспространении оружия массового уничтожения, сообщается в Федеральном реестре США.

В черный список попали российские, иранские, северокорейские и китайские структуры, а также организации из Турции и Саудовской Аравии. Предполагается, что ограничительные меры введут на два года с момента вступления решения в силу.

Из российских организаций под санкции попали учебный центр зенитных ракетных войск в Гатчине, 18-й Центральный научно-исследовательский институт Минобороны в Курске, Конструкторское бюро приборостроения в Туле, 183-й гвардейский зенитный ракетный полк, научно-производственный концерн БАРЛ.

В общей сложности в список вошли 28 структур. По мнению американского правительства, они в той или иной мере помогали Ирану, Сирии или КНДР разрабатывать крылатые или баллистические ракеты.

Американским ведомствам запретят заключать контракты с вышеперечисленными компаниями, оказывать им какую-либо помощь и торговать оружием.

Накануне Госдеп ввел запрет на контакты госорганов с российской компанией "Рособоронэкспорт", обвинив ее в нарушении американских законов о запрещении передачи ракетных технологий и оружия массового поражения Ирану, КНДР и Сирии.

США впервые ввели санкции против Москвы в 2014 году на фоне ситуации в Украине и присоединения Крыма к России. С тех пор ограничительные меры постоянно расширялись. О последнем крупном пакете антироссийских санкций США сообщили в начале апреля. В России подготовили законопроект об ответных мерах. Его рассмотрят 15 мая.