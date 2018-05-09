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    Порошенко в Берлине договорился о следующем саммите Украина-ЕС

    (обновлено: )13103
    Президент Украины Петр Порошенко и глава Европейского Совета Дональд Туск обсудили ход имплементации реформ в Украине. Речь шла, в частности, о создании антикоррупционного суда, реформировании системы национальной безопасности и др.
    Петр Порошенко в Берлине
    пресс-служба президента

    КИЕВ, 9 мая — РИА Новости Украина. Во время рабочего визита в Германию для участия в церемонии вручения премии Карла Великого президент Украины Петр Порошенко встретился с главой Европейского Совета Дональдом Туском, с которым он договорился проведении следующего саммита Украина — Европейский Союз. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

    Как уточняется, лидеры договорились провести следующий, юбилейный 20-й Саммит Украина — Европейский Союз летом 2018 года в Брюсселе.

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    "Президент Украины информировал президента Европейского Совета о ситуации на Донбассе, о ходе операции объединенных сил и последних фактах нарушения российской стороной Минских договоренностей. Собеседники также обсудили вопрос продолжения и возможного усиления санкционного режима против России", — говорится в сообщении.

    Лидеры обсудили ход имплементации реформ в Украине. Речь шла, в частности, о создании антикоррупционного суда, реформировании системы национальной безопасности, выполнении Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, а также о пути усиления помощи со стороны ЕС, добавили в пресс-службе.

    Саммит Украина-ЕС проводится каждый год, начиная с 1997 года. Большинство из саммитов проводились в Брюсселе и Киеве. На последнем саммите в украинской столице президент Петр Порошенко высказал надежду, что следующая встреча может состояться в Донецке или Ялте.

    Очередной 19-й саммит Украина-ЕС 12-13 июля прошел в Киеве. По результатам саммита не было принято традиционного для таких мероприятий совместного заявления, в котором стороны декларируют дальнейшие планы по сотрудничеству.

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    Президент страны Петр Порошенко в присутствии лидеров ЕС несколько раз подчеркивал европейские устремления страны и предложил составить "дорожную карту" интеграции Украины в ЕС, но прямого ответа от своих европейских коллег не получил.

    Глава Европейского совета Дональд Туск лишь подчеркнул, что главным документом в отношениях сторон остается соглашение об ассоциации, которое вступит в силу с 1 сентября.

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