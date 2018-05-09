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    В НАТО сообщили детали встречи с главой "Нафтогаза"

    (обновлено: )63918
    "Нафтогаз" сообщил, что глава компании Андрей Коболев встречался с заместителями постоянных представителей Североатлантического альянса в штаб-квартире альянса в Брюсселе.
    Штаб-квартира НАТО. Архивное фото
    Associated Press Geert Vanden Wijngaert

    КИЕВ, 9 мая – РИА Новости Украина. Североатлантический альянс подтвердил проведение на этой неделе заседания комиссии Украина-НАТО с участием главы компании "Нафтогаз", на которой обсуждались "вопросы энергетической безопасности".

    nato.int
    НАТО – Украина: участие в Брюссельском саммите - да, но с черного входа

    Ранее "Нафтогаз" сообщил, что глава компании Андрей Коболев встречался с заместителями постоянных представителей Североатлантического альянса в штаб-квартире альянса в Брюсселе. Согласно этой информации, Коболев представил доклад, посвящённый решениям Арбитражного института торговой палаты Стокгольма и вопросам реализации проекта "Северный поток-2".

    "Комиссия НАТО-Украина 7 мая встречалась на уровне заместителей послов с генеральным директором НАК "Нафтогаз Украины" Андреем Коболевым", — подтвердил РИА Новости представитель альянса.

    По его словам, в ходе встречи "состоялся обмен мнениями по вопросам энергетической безопасности". Других подробностей он не предоставил.

    В апреле НАТО не смогла провести заседание комиссии Украина-НАТО на министерском уровне, потому что Венгрия заблокировала ее из-за разногласий с Киевом по языковым вопросам.

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