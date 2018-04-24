НАТО – Украина: участие в Брюссельском саммите - да, но с черного входа

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Валерий Песецкий, заместитель директора Украинского центра социальной аналитики

На недавней конференции по безопасности в Киеве Петр Порошенко в очередной раз заявил о том, что Украина намерена подать заявку в НАТО на получение очередного ПДЧ (Плана действий по вступлению в Альянс). Правда, при этом не уточнил, когда это знаменательное событие произойдет. Присутствовавшая на конференции заместитель генсека НАТО Роуз Геттемюллер, чтобы как-то выпутаться из неловкой ситуации, заявила, что "я не согласна, что цель Украины – присоединиться к Европейскому союзу и НАТО – это мечты идеалистов". Эта фраза, трактуемая отечественными СМИ как поддержка Брюсселем евроустремлений Киева, облетела следом все медийное поле страны. Естественно оставив за скобками, что ПДЧ Украина уже имела в 2005-7 годах и успешно его выполняла, но на Бухарестском саммите, который состоялся десять лет назад, принята в состав Альянса не была. Теперь, в канун юбилея отказа, на Банковой вероятно решили попытку повторить и получить очередное ПДЧ. При этом более всего заботясь о пиар-эффекте на умы избирателей, которые, по расчетам АП, вероятно в связи с такой настойчивостью гаранта, должны отдать ему свои голоса на предстоящих президентских выборах.

Действительно, социология показывает, что в настоящее время 35-40% украинцев являются сторонниками вступления страны в Североатлантический Альянс. Так что обработка их умов в пользу ПАП – святое дело политтехнологов президента. И, вероятно, ближайший год мы станем свидетелями разнообразных заявлений Порошенко на тему ПДЧ, сближения с НАТО и прочим. По принципу: еще немного, еще чуть-чуть и мы полноправные натовцы. Хотя, если бы любой из рядовых граждан немного поподробнее изучил вопрос о реальных шансах обрести Украиной членство, то реализацию своей мечты отнес бы к числу несбыточных. Но именно несбыточность и позволяет Петру Алексеевичу проявлять такую невиданную публичную настойчивость. Он точно понимает, что ничем не рискует, обещая избирателям то, чего не будет никогда. При его президентстве точно.

Начнем с того, что все надежды Киева на то, что "друг Путина", глава правительства Венгрии, Виктор Орбан проиграет выборы, рухнули. Партия Фидес на недавних парламентских выборах взяла 133 из 199 мест в тамошнем парламенте, получив конституционное большинство. Причем получено оно было исключительно благодаря поддержке зарубежных округов. Прежде всего украинских. Теперь Фидес имеет возможность без привлечения голосов других парламентских партий принимать законы и даже меня Конституцию. Ну а сам Виктор Орбан автоматически становится в четвертый раз (третий подряд) главой венгерского правительства. Что означает продление противостояние Киева и Будапешта в вопросе украинского закона об образовании. И блокировку последним всех инициатив Украины в отношении НАТО и ЕС.

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В контексте надежд Киева на скорое членство в НАТО показательным является интервью Роуз Геттемюллер корреспонденту "Европейской правды", которое вышло после окончания киевской конференции по безопасности. Вероятно у журналиста была задача, вынудить заместителя генерального секретаря НАТО публично выразить позицию Альянса в плане поддержки получения Украиной очередного ПДЧ, перспектив членства, участия президента в июльском саммите Альянса, как сигнала о скором вступлении и пр. Однако, все вышло с точностью до наоборот. Геттемюллер, несмотря на все усилия интервьюера ни одним словом не дала понять, что Брюссель настроен также оптимистично, как Киев на реализацию инициатив последнего.

Ну, во-первых, Роуз развеяла местный медийный миф о том, что несмотря на сопротивление Будапешта ПАП приглашают в Брюссель, потому как без него там ну никак. На самом деле, замгенсека подтверждает, что из-за позиции Венгрии заседание комиссии Украина-НАТО (КУН) под большим вопросом. И, если Киев не сумеет отрегулировать свои проблемы с Будапештом по закону об образовании в ближайшее время, то ее заседания в очередной раз не будет. Таковы правила Альянса.

Во-вторых, она разъяснила, на каких реально основания приглашают Порошенко на саммит. И где ему будет позволено присутствовать. Оказывается, во время базового мероприятия будет еще масса мелких и малозначимых. Одно из них – встреча стран-участниц программы "Решительная поддержка" (Resolute Support Mission). Это — небоевая миссия НАТО по обучению и оказанию помощи правительственным силам Афганистана, которая началась c 1 января 2015-го года. Она официально сменила операцию Международных сил содействия безопасности (ISAF), чья деятельность была завершена 28 декабря 2014 года, когда формально была завершена война 2001-14 гг.

В настоящее время в ней принимает участие 15 тысяч военспецов из 14 государств. Квота Украины просто смехотворна и составляет всего 10 человек. Вот благодаря этим десяти военспецам ПАП разрешили приехать в Брюссель и отметиться в качестве участника саммита. Естественно, что удельный вес Украины настолько мизерен, что едва ли предполагает возможность для ее лидера широко заявить о себе публично во время выступлений прочих, более весомых участников программы. По сути, речь о том, что Киев, из-за блокирования Будапештом заседания КУН, проводят на саммит "черным ходом". Ведь уровень участников встречи программы "Решительная поддержка" точно далеко не президентский. Ну, в лучшем случае заместителей министров обороны. И вот на такой уровень аккредитации своего главкома и президента Киев дает добро. Потому как дома позарез нужны фотосессии, где Петр Алексеевич в окружении натовских генералов. Так, чтобы убедить доверчивых избирателей в эффективности евроатлантических устремлений Украины и ее лидера. Иного-то смысла в таком уровне "чести" оказанной ПАП Брюсселем точно нет. Любой уважающий себя глава государства такой уровень приглашения отверг бы, как унизительный. Но наш, увы нет. В предбанник, так в предбанник.

Недвусмысленно выразилась Роуз в отношении украино-венгерского конфликта. В Альянсе – за его разрешение, но без участия Брюсселя на чьей-либо стороне.

Что касается статуса аспиранта, то, увы это не очередная ступенька по продвижению Украины в НАТО. По словам Роуз: "на официальном сайте мы признали тот факт, что украинское законодательство изменилось. Но политика НАТО от этого не поменялась. Политика Альянса была и есть такой, как я сказала: мы приветствуем европейские демократии, которые решили идти к членству". И все. Без всяких встречных обязательств. В этом же контексте замгенсека пояснила почему Будапешт не заблокировал такое действие руководства Альянса: "Во-первых, НАТО готово услышать от любой европейской демократии о ее стремлении присоединиться к Альянсу. И во-вторых, никто, ни одна другая страна не имеет права ветировать или блокировать усилия страны, решившей идти к членству в Альянсе".

Однако, журналист ЕП, в поисках любых возможностей для публичного признания от чиновника НАТО гарантированных шансов на членство, напомнил последней о новой инициативе Петра Алексеевича, прозвучавшей на конференции в Киеве. Речь о подаче Украиной заявки на участие в программе усиленных возможностей (Enhanced Opportunity Partner). И тут замгенсека выдала тираду с едва скрываемым от назойливости журналиста раздражением: "Что касается статуса Enhanced Opportunity Partner – что ж, союзники приняли во внимание, что Украина стремится присоединиться к этой программе. И мы со всей серьезностью восприняли заявление президента по этому поводу, прозвучавшее в четверг. Страны-союзники учтут это стремление. Но я хочу уже сейчас очень четко предупредить: партнерство усиленных возможностей никоим образом не является ступенькой на пути к членству в НАТО! EOP – это программа, разработанная для очень важных партнеров Альянса, таких как Австралия или Иордания, которые никогда не планируют присоединяться к НАТО! Так какой же сигнал хочет получить Украина? Вы хотите присоединиться к EOP? Очень хорошо, мы изучим такую возможность, и я могу вам подтвердить, что страны-союзники со всей серьезностью ее рассмотрят во время подготовки к Брюссельскому саммиту. Но, по моему мнению, Киеву не стоит увлекаться, мол, это будет шагом к членству. Нет! Для стран-партнеров это может быть признанием того, что наше взаимодействие является тесным, но это точно не является ступенькой на пути к членству!".

Комментарии, как говорится, излишни.