В Брюсселе подтвердили, что заседания комиссии НАТО-Украина не планируются

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КИЕВ, 24 апр – РИА Новости Украина. Новые заседания комиссии НАТО-Украина пока не запланированы, но альянс продолжит тесно сотрудничать с Киевом и оказывать ему практическую поддержку, сообщил во вторник представитель альянса.

Ранее ряд СМИ сообщили со ссылкой на источники, что заседание комиссии Украина-НАТО на уровне глав МИД на этой неделе не состоится из-за позиции Венгрии.

"На данный момент заседания Комиссии НАТО-Украина не запланированы", — цитирует РИА Новости представителя альянса, отметив, что "НАТО продолжит тесно сотрудничать с Украиной и оказывать политическую и практическую поддержку".

"Украина является важным партнером НАТО, и наш диалог продолжается", — добавил он.

Ранее заместитель генсека НАТО Роуз Геттемюллер заявила, что вступление в программу "Партнерство усиленных возможностей", которого требует президент Петр Порошенко, не является ступенькой на пути к членству в Альянсе.