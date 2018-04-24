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    В мире

    В Брюсселе подтвердили, что заседания комиссии НАТО-Украина не планируются

    (обновлено: )10250
    Представитель Северо-Атлантического Альянса подтвердил, что заседания комиссии Украина-НАТО не состоятся, как и анонсировалось ранее. "Украина является важным партнером НАТО, и наш диалог продолжается", - заверяют в НАТО.
    nato.int

    КИЕВ, 24 апр – РИА Новости Украина. Новые заседания комиссии НАТО-Украина пока не запланированы, но альянс продолжит тесно сотрудничать с Киевом и оказывать ему практическую поддержку, сообщил во вторник представитель альянса.

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    Ранее ряд СМИ сообщили со ссылкой на источники, что заседание комиссии Украина-НАТО на уровне глав МИД на этой неделе не состоится из-за позиции Венгрии.

    "На данный момент заседания Комиссии НАТО-Украина не запланированы", — цитирует РИА Новости представителя альянса, отметив, что "НАТО продолжит тесно сотрудничать с Украиной и оказывать политическую и практическую поддержку".

    "Украина является важным партнером НАТО, и наш диалог продолжается", — добавил он.

    Ранее заместитель генсека НАТО Роуз Геттемюллер заявила, что вступление в программу "Партнерство усиленных возможностей", которого требует президент Петр Порошенко, не является ступенькой на пути к членству в Альянсе.

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