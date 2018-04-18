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    В Украину прибыл глава военного комитета НАТО

    Тема:

    НАТО: надо или не надо? (346)

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    Председатель военного комитета НАТО генерал Петр Павел находится в Украине. Программа визита включает встречи с Виктором Муженко и представителями СММ ОБСЕ.
    Флаги НАТО и Украины
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    КИЕВ, 18 апр – РИА Новости Украина. Глава военного комитета НАТО генерал Петр Павел прибыл с визитом в Украину, у него запланированы переговоры с начальником генштаба Вооруженных сил Украины Виктором Муженко и представителями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе военного комитета альянса.

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    "Могу подтвердить, что председатель Военного комитета НАТО генерал Петр Павел и военный комитет сейчас находятся в Украине. Программа будет включать встречи с начальником генштаба Вооруженных сил Украины генералом Муженко и Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ в Украине", — сообщила пресс-секретарь и советник по связям с общественностью военного комитета Ева Свободова.

    Согласно этой информации, в рамках визита запланировано, в числе прочего, посещение "Международного центра поддержания мира и безопасности" в Яворове (Львовская область).

    В конце марта президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина стремится в ближайшие десять лет присоединиться к НАТО и до конца 2019 года получить план действий по членству в альянсе.

    Верховная Рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики государства.

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