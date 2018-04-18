В Украину прибыл глава военного комитета НАТО

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КИЕВ, 18 апр – РИА Новости Украина. Глава военного комитета НАТО генерал Петр Павел прибыл с визитом в Украину, у него запланированы переговоры с начальником генштаба Вооруженных сил Украины Виктором Муженко и представителями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе военного комитета альянса.

"Могу подтвердить, что председатель Военного комитета НАТО генерал Петр Павел и военный комитет сейчас находятся в Украине. Программа будет включать встречи с начальником генштаба Вооруженных сил Украины генералом Муженко и Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ в Украине", — сообщила пресс-секретарь и советник по связям с общественностью военного комитета Ева Свободова.

Согласно этой информации, в рамках визита запланировано, в числе прочего, посещение "Международного центра поддержания мира и безопасности" в Яворове (Львовская область).

В конце марта президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина стремится в ближайшие десять лет присоединиться к НАТО и до конца 2019 года получить план действий по членству в альянсе.

Верховная Рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики государства.