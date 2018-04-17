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    Членство в НАТО: в Кабмине раскрыли планы Украины

    (обновлено: )18503
    Президент Петр Порошенко подписал Годовую национальную программу под эгидой Комиссии Украина-НАТО. Как отмечается, сейчас в Украине есть краткосрочные и среднесрочные задачи на повестке дня сотрудничества с НАТО.
    НАТО
    facebook.com/NATOinUkraine

    КИЕВ, 17 апр — РИА Новости Украина. Среднесрочной целью Украины является получение плана действий по членству в НАТО, пишет "Обозреватель".

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    "Сейчас в Украине есть краткосрочные и среднесрочные задачи на повестке дня сотрудничества с НАТО. План действий по членству я бы отнесла к среднесрочным", – заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе.

    Она подчеркнула, что президент Петр Порошенко подписал Годовую национальную программу под эгидой Комиссии Украина-НАТО.

    "Наша главная цель сейчас – реализовывать эту программу, а также другие документы, например Стратегический оборонный бюллетень. Если выполним эту "домашнюю работу", в НАТО не будет причин сомневаться, стоит ли принимать Украину. Также мы должны двигаться к тому, чтобы наши годовые национальные программы были все больше похожи на планы действий относительно членства. И именно из-за нашей особой заинтересованности у Украины есть доступ к планам некоторых нынешних членов альянса. То есть у нас есть образцы", – пояснила вице-премьер.

    В конце марта президент Петр Порошенко заявил, что Украина стремится в ближайшие десять лет присоединиться к НАТО и до конца 2019 года получить план действий по членству в альянсе.

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