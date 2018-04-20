Военный комитет НАТО пообещал Киеву поддержку по предоставлению оружия

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КИЕВ, 20 апр — РИА Новости Украина. Dоенный комитет НАТО пообещал поддержку Киеву, в том числе в вопросе в вопросах предоставления оружия, сообщила председатель постоянной делегации Верховной Рады в Парламентской ассамблее НАТО, народный депутат фракции "Блок Петра Порошенко" Ирина Фриз.

Фриз в своем Facebook проинформировала, что во Львове в Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного впервые в истории состоялось выездное заседание военного комитета НАТО на уровне военных представителей.

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"Военный комитет НАТО будет продолжать поддерживать Украину и также будет предоставлять необходимые для этого инструменты и будет организовывать мероприятия. Военный комитет необходимо рассматривать как полную поддержку Украины и мы также будет продолжать работу в вопросах предоставления оружия Украине", — заявил во Львове глава военного комитета НАТО, чешский генерал Петр Павел, слова которого приводит Фриз.

Ранее сообщалось, что глава военного комитета НАТО генерал Петр Павел прибыл с визитом в Украину, у него запланированы переговоры с начальником генштаба ВСУ Виктором Муженко и представителями СММ ОБСЕ. В рамках визита запланировано, в числе прочего, посещение "Международного центра поддержания мира и безопасности" в Яворове (Львовская область).

В конце марта президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина стремится в ближайшие десять лет присоединиться к НАТО и до конца 2019 года получить план действий по членству в альянсе.

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Верховная Рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики государства.