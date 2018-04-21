В США удивлены заявлениями Порошенко о членстве в НАТО

КИЕВ, 21 апр — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко обещает Украине скорое вступление в НАТО, тем не менее этот процесс может затянуться на неопределенный срок, заявил экс-посол США в Украине Стивен Пайфер в интервью журналу Новое время.

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"Я немного удивлен, когда президент Порошенко говорит о членстве Украины в НАТО, как о близкой цели, потому что процесс присоединения к НАТО — сложный и долгий", — сказал Пайфер.

По его словам, проблема в том, что НАТО без особенного энтузиазма относится к появлению Украины в альянсе до тех пор, пока российские военные находятся на Донбассе и в Крыму.

"Приняв Украину в НАТО в понедельник, уже во вторник альянс окажется в ситуации войны с Россией, и это проблема. Вряд ли сейчас есть готовый вариант решения", — подчеркнул экс-посол.

Ранее генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО заинтересована в поддержании сильного компонента ядерного сдерживания и позаботится о том, чтобы оно сохранилось и в будущем.