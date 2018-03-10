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    Стивен Пайфер

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 8
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    Бывший посол США в Украине Стивен Пайфер. Архивное фото
    Россия не рассчитывает на "перезагрузку" с Трампом - Пайфер
    18:25 28.07.2017
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    По мнению бывшего посла США в Украине Стивена Пайфера, распоряжение сократить персонал посольства США в Москве, закрытие дачи и склада означает, что Кремль отказывается от идеи перезагрузки с Трампом.
    Политический эксперт Михаил Павлив
    Трамп займется Донбассом не ранее лета 2017 года - Павлив
    08:03 02.12.2016
    2975"Нормандские переговоры" по Донбассу в Минске
    Политолог Михаил Павлив в эфире радиостанции "Голос Столицы" заявил, что спекулирование политиков на теме выхода из минских переговоров по Донбассу - предательство Украины.
    Флаги США и Украины
    Новый президент США может отказаться от помощи Украине - Пайфер
    05:13 16.04.2016
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    По словам экс-посла США в Украине Стивена Пайфера, торможение реформ в Украине "выгодно Кремлю, который использует для давления на Киев конфликт в Донбассе".
    Петр Порошенко и Арсений Яценюк. Архивное фото
    Новый премьер. Кем Запад, Порошенко и олигархи заменят Яценюка
    17:44 12.03.2016
    3812Гройсман, Парубий и новый Кабмин.
    Яресько, Гройсман, Бальцерович, вновь Яценюк... Пока в Украине обсуждают возможных кандидатов на пост главы правительства, борьба за это кресло разворачивается как внутри страны, так и на ведущих площадках Запада и среди западных элит.
    Премьер-министр Арсений Яценюк пожимает руку министру финансов Наталье Яресько во время заседания правительства в Киеве
    Премьерство: танцы вокруг Яценюка, хороводы вокруг Яресько
    13:01 10.03.2016
    1276Гройсман, Парубий и новый Кабмин.
    Украинский политический кризис вышел на новый виток: если еще неделю назад умы граждан беспокоил вопрос, смениться ли премьер в стране, то сейчас в медиапространстве активно обсуждается вероятность назначения на эту должность министра финансов Наталии Яресько.
    Бывший посол США в Украине Стивен Пайфер. Архивное фото
    Экс-посол США назвал следующего премьера Украины
    09:49 08.03.2016
    2366Старый новый Кабмин и развал коалиции в Раде
    По словам бывшего посла США в Украине Стивена Пайфера, следующим премьер-министром может стать действующий министр финансов Наталия Яресько. Он считает, что назначение может пройти на этой неделе.
    Артиллеристы в зоне АТО
    Судьба Украины решается в небе над Сирией
    13:17 01.10.2015
    15958Донбасс - Минск: отвод вооружений
    События, ускоренное развитие которых наблюдалось перед юбилейной 70-ой сессией Генеральной ассамблеи ООН, продолжили свое развитие с калейдоскопической быстротой.
    Украинские военнослужащие. Архивное фото
    Здравствуй, оружие, и прощай! Несколько слов о поставках вооружения из США
    10:05 11.02.2015
    11488Минск. Встреча в "нормандском формате"
    Президент США Барак Обама отложил решение вопроса предоставления Украине современного вооружения на неопределенный срок, но нужно ли оно Украине, интересуется Диана Михайлова.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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