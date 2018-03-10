Яресько, Гройсман, Бальцерович, вновь Яценюк... Пока в Украине обсуждают возможных кандидатов на пост главы правительства, борьба за это кресло разворачивается как внутри страны, так и на ведущих площадках Запада и среди западных элит.
Украинский политический кризис вышел на новый виток: если еще неделю назад умы граждан беспокоил вопрос, смениться ли премьер в стране, то сейчас в медиапространстве активно обсуждается вероятность назначения на эту должность министра финансов Наталии Яресько.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".