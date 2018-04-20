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    Столтенберг: НАТО намерена сохранить сильное ядерное сдерживание

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    По словам генсека Йенса Столтенберга, альянс "верит в контроль над вооружениями и переговоры" и считает важным сохранить действующие соглашения в этой сфере.
    Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
    REUTERS Valentyn Ogirenko

    КИЕВ, 20 апр – РИА Новости Украина. НАТО заинтересована в поддержании сильного компонента ядерного сдерживания и позаботится о том, чтобы оно сохранилось и в будущем, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

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    "НАТО считает, что нам необходима сильная составляющая ядерного сдерживания, и, конечно, мы постоянно заботимся о том, чтобы у нас было надежное и эффективное ядерное сдерживание, и нам нужно постоянно оценивать, что следует делать, чтобы также было и в будущем", — заявил генсек, выступая с лекцией в университетском колледже в Гааге.

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    При этом Столтенберг добавил, что альянс "верит в контроль над вооружениями и переговоры" и считает важным сохранить действующие соглашения в этой сфере.

    Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что сохранение нестратегического ядерного оружия США в Европе, а также практика "совместных ядерных миссий" НАТО препятствуют ядерному разоружению. По его словам, в рамках этих миссий неядерные члены НАТО участвуют в планировании применения ядерных боеприпасов.

    Как сообщалось, военный комитет НАТО пообещал Киеву поддержку по предоставлению оружия. 

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