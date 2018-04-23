Заседание комиссии Украина - НАТО в Брюсселе не состоится - СМИ

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КИЕВ, 23 апр — РИА Новости Украина. Заседание комиссии Украина-НАТО на уровне глав МИД на этой неделе не состоится из-за вето Будапешта, сообщает в понедельник информагентство "Укринформ" со ссылкой на источники в евроатлантических дипломатических кругах.

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Ранее пресс-служба МИД Венгрии сообщила, что Будапешт намерен заблокировать участие Украины в запланированной на апрель встрече министров обороны стран ЕС и саммите "Украина — НАТО" при участии президента Петра Порошенко в июле. В ведомстве отметили, что Венгрия не допустит проведения этих мероприятий, пока Украина не приостановит действие закона "Об образовании", существенно сокращающий возможность обучения на языках нацменьшинств.

"Заседание комиссии Украина-НАТО в Брюсселе на уровне министров иностранных дел на этой неделе не состоится из-за вето Будапешта", — говорится в публикации "Укринформа" в понедельник.

"Укринформ" сообщает, что Будапешт уже в третий раз блокирует проведение заседания комиссии Украины с НАТО на министерском уровне, выражая таким образом претензии по языковой статьи украинского закона об образовании.

Напряженность в отношениях Украины и Венгрии возникла на фоне дискуссий об украинском законе об образовании, существенно сокращающим возможность обучения на языках нацменьшинств.