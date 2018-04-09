Вопрос членства в НАТО висит на волоске - Солонтай

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Сегодня Североатлантическому альянсу исполняется 69 лет. В Украине надеются, что до июля, когда должен состояться очередной саммит НАТО, Венгрия откажется от блокирования заседания комиссии Украина-НАТО на уровне глав государств, и президент Петр Порошенко все-таки сможет принять участие в мероприятии. Такое заявление накануне сделала вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Почему украинские политики так часто спекулируют на теме НАТО и каковы перспективы членства Украины в альянсе, в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал эксперт Института политического образования Александр Солонтай.

(текст публикуется на языке оригинала)

Політики і президент говорять про необхідність закріпити на рівні Конституції те, що Україна хоче стати членом і ЄС, і НАТО. Говорять, що тема НАТО може стати ключовою на майбутніх президентських виборах у 2019 році. Наскільки ця тема для українців є актуальною?

— Дивіться, НАТО є засобом безпеки. Тема безпеки для людей дуже актуальна. Тобто, на запитання про те, що людей турбує, тема війни, яка відбувається, завжди в топі, завжди в рейтингу, завжди багатьох людей турбує в Україні. Навіть тих, хто кажуть, що це не пріоритет, що важливіші економіка, робочі місця, корупція. Вони все одно кажуть, що тема війни все одно важлива, хай вона буде на 4 чи 5 місці, але важлива. Тому тема НАТО важлива як засіб. Тому що тему НАТО всі громадяни роздивляються як засіб зробити так, щоб на Україну не нападали, і як спосіб зробити так, щоб Україна не була більше атакована, не втрачала територій, не було війни, а також, щоб Україна повернула свої втрачені на даний момент території. Але цей засіб, на мою думку, на даний момент є лише на перспективу. У найближчі роки жодних шансів і жодної можливості вступу в НАТО немає. І тому дискусія буде така уповільнена. Вона не буде гострою, тому що всі розуміють, що жодної перспективи в найближчі роки Україні стати членом НАТО не існує.

Усі розуміють, але багато хто буде спекулювати на цій темі?

— Так. Політики так і роблять. Тобто, беруть тему, яку вирішити не можна, і спекулюють на ній. У 90-х так робили на російській мові. У 2000-х роках робили на різних субсидіях, пільгах тощо. Це і досі продовжується. На пенсіях так часто роблять. Тема НАТО може бути однією з таких тем, коли політики безпечно можуть агітувати за або проти, розуміючи, що все одно в найближчий час не буде вирішуватися реально ні за, ні проти.

Коли говорять про те, що Україні варто було б отримати план дій щодо членства в НАТО, наскільки це є реальним?

— На мою думку, вірогідно. Більше того, це було б дуже корисно. Тому що виконувати план підготовки до вступу в НАТО означає робити модерну армію, професійну військову складову, запроваджувати цивільний контроль над армією. Це означає робити реформи, покращувати оборонний сектор, збільшувати безпеку. Це все одно не призведе до вступу в НАТО, але взагалі треба запровадити натовські стандарти і зробити так, щоб Україна була складовою натовської культури. НАТО могло би в майбутньому допомагати і Україні більше. Тому такий план є корисний і перспективний. Просто варто говорити людям правду про те, що в умовах, які зараз є в Україні, в умовах війни, жодна країна не проголосує за вступ України в НАТО. Але всі ці країни допоможуть Україні виконувати план підготовки до вступу в НАТО, а світ мінливий. Сьогодні ситуація така, що через 15 років ситуація може змінитися. І тоді країна, яка виконала план підготовки, яка готова до вступу, може колись у майбутньому і дійсно стати членом НАТО.

Має бути якась стабільна державотворча лінія. Поки що всі процеси йдуть об'єктивно так, що ми маємо, як країна, почати одужувати. І тоді ми почнемо цінувати безпеку, і почнемо думати про кожну копійку, кожну гривню, за безпеку. І думаючи про це, ми все одно прийдемо до союзництва з НАТО.

Західних політиків цей фактор хвилює чи ні?

— Західних політиків хвилює цей фактор дуже сильно, вони розуміють, що це прямо залежить від економіки в Україні, добре розуміють, якщо країна далі буде залишатися бідною, з бідними людьми, то виникатимуть проблеми не тільки в питаннях НАТО, а по всіх фронтах. Держава буде знову падати, знову руйнуватися. І тому світ дуже добре розуміє, що всі ці проблеми мають місце. Бо економіка України до цих пір не видужала, до цих пір велика бідність. Поки це не буде вирішене, всі розумітимуть, що питання держави, безпеки, зовнішньої політики і євроінтеграції, питання НАТО будуть висіти, як то кажуть, на волосині.

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Як впливають на співробітництво України та НАТО наші конфлікти з Угорщиною, з Польщею, які є також членами альянсу?

— Тільки тактично. Тільки технічно. Тільки в найближчі місяці. Стратегічно вони залишатимуться нашими союзниками.

К слову, политолог Николай Давидюк высказал мнение, что ВСУ не готовы перейти на стандарты НАТО.

Председатель правления Центра политико-правовых реформ Игорь Колиушко подчеркнул, что из-за фиксации в Конституции курса Украины на НАТО чуда не случится.