Cотрудничество Украины с НАТО: Порошенко утвердил программу

КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко утвердил национальную программу сотрудничества под эгидой комиссии Украина-НАТО на 2018 год, сообщила в среду его пресс-служба.

"Порошенко подписал указ "Об утверждении годовой национальной программы под эгидой комиссии Украина-НАТО на 2018 год". Годовая национальная программа должна обеспечить выполнение приоритетных задач сотрудничества Украины с Организацией Североатлантического договора, а также соответствующих решений, принятых в ходе заседания комиссии Украина-НАТО на уровне глав государств и правительств 9 июля 2016 года в Варшаве, других важных договоренностей со стороной НАТО", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, программа является стратегическим документом, определяющим приоритетные задачи на 2018 год и среднесрочные цели, которые планируется достичь к 2020 году. Также документ определяет практические мероприятия по реализации политики евроатлантической интеграции Украины, реформированию сектора безопасности и обороны в соответствии со стандартами и рекомендациями альянса. Координация работы по выполнению программы возложена на Кабмин.