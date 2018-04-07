В погоне за вторым сроком. Чего ждать от Порошенко?

Валерий Песецкий, заместитель директора Украинского центра социальной аналитики

Перспектива президентства в Украине всегда складывалась из трех составляющих: одобрения кандидата Западом, прежде всего США, поддержки внутри страны элитно-олигархической и электоральной. Последняя могла корректироваться через админресурс и магию гипноза масс-медиа. Причем, достаточно существенно. Яркий пример – победа в первом туре ПАП, который на момент старта президентской кампании 2014 имел десятилетие рейтинг в объеме статпогрешности.

Но вот, чтобы потенциальный победитель мог обойтись без денег олигархов и одобрения посольства США, такого не бывало никогда. Возможно, Петр Порошенко, первый, кто рискнет пренебречь наличием всех трех составляющих в своем кандидатском багаже и попробует пройти на второй срок, имея в наличии лишь поддержку "любих друзив". Последние мотивированы, как минимум, двумя моментами. Ахметов, Косюк, Бахматюк и прочие олигархи заинтересованы, чтобы сохранить наработанные с ПАП схемы обогащения через дележ госбюджетного пирога и грабеж населения через "коммунальный геноцид". А вип-политическая верхушка – во избежание уголовного преследования за все свои художества, начиная с участия в расстреле участников Майдана. Для них Порошенко – гарант относительно спокойной и точно безбедной жизни.

Уверен, что со всеми этими участниками процесса переизбрания ПАП найдет общий язык.

Что касается "народной любви", то у Порошенко ее нет и уже не будет. Хотя, кое-что в этом отношении он все еще в силах подправить. Например, через замораживание цен на коммуналку. К слову, ныне "коммунальный геноцид" — одна из базовых тем для Юлии Владимировны, главного в настоящее время, конкурента Петра Алексеевича. Заморозив рост цен, ПАП лишает ее возможности набирать на этой теме электоральные очки. О том, что такой ход со стороны Банковой возможен показывает решение КМУ, по которому рост цен на газ отложен как минимум до первого июня. Якобы, для согласования с МВФ нового механизма подъема. Хотя, как по мне, то все эти новации описаны в прежних предложениях правительства, которых было уже по счету семь и все они Фондом были отвергнуты. Нынешняя, восьмая, тоже наверняка будет неудачной, но за два месяца отсрочки можно вполне отследить динамику общественного мнения на такой шаг. И определиться, двигаться ли дальше в этом же направлении, чтобы двинуть рейтинг ПАП в сторону роста, выпятив, например, личную позицию президента, как защитника интересов "пересичных" перед МВФ.

Очень выгодна Порошенко и наметившаяся тенденция апатии избирателей. Так, каждый пятый точно не придет на выборы. А в пределах 60-65% избирателей не видят в нынешних политических лидерах кого-либо, за кого они готовы отдать свой голос. Оба эти электоральных ресурса – резервуар для фальсификации результатов выборов. Потому как, если последние так и не увидят новых лиц, коим они доверят свой голос, то и вероятно, голосовать не придут. Другими словами, задача политтехнологов Банковой смоделировать ситуацию так, чтобы из этих двух ресурсов сложить не приход на избирательные участки половины участников. С учетом того, что реально в таком случае, в выборах будут участвовать 30-40 % избирателей и пусть из них даже половину возьмет ЮВТ, а ПАП вдвое меньше, то обеспечить ему за счет приписок и вбросов нужное число бюллетеней, труда не составит никакого. Чтобы провернуть такую комбинацию потребуется покупка избирательных комиссий. С этим-то проблем у ПАП не должно возникнуть, если "люби друзи" скинутся в "общак" избирательной компании. А они скинутся, потому как мотивированы как сохранением будущих доходов, так и личной свободы. Проблема же появления "новых лиц" в политике тоже должна контролироваться Банковой. Чтобы с одной стороны размывать оппозиционный электорат, готовый прийти на избирательные участки, с другой создавать дополнительные резервы для "кражи" голосов. Проект "Савченко в президенты", первая ласточка в этом направлении. И пока успешная. Хотя задачи у "летчицы" будут шире. Прежде всего, на определенном этапе войти в публичный клинч с ЮВТ, напомнив избирателю о наличии коррупционных скелетов в багаже последней.

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Следующая задача, которую предстоит решить ПАП, чтобы обезопасить свое переизбрание – нейтрализация поддержки США и ЕС потенциальных победителей президентской гонки. На первом месте Юлия Тимошенко. Несмотря на все ее усилия втереться в доверие к Белому дому или восстановить свои позиции в Брюсселе, никаких публичных сигналов об успешности ее действий пока нет. Поддержка ее фракцией и ею лично темы отмены е-декларирования для местных активистов тоже на Западе как-то отмечены не были. И пока шансов быть поддержанной не принесли. В силах Банковой подобный тренд поддерживать. Юлия Владимировна, в силу прежних связей, могла бы собрать прилично денег от "обиженных" властью олигархов, типа Коломойского и Боголюбова, на свою компанию. Но без сигнала от западных партнеров о готовности поддержать ЮВТ, вряд ли даже "обиженные" дадут денег. Тем более, что фаворит у США и ЕС уже наметился. Им похоже стал лидер "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко.

Последний уверенно входит в пул лидеров общественной симпатии и уже по популярности опережает ПАП. Кроме того, Гриценко не имеет коррупционных "хвостов", преданный евроатлантист, русофоб, не замечен в связях с олигархами, учился в США.

В этом контексте для Банковой, чтобы нейтрализовать потенциал Гриценко, нужно отсечь его от возможности электорального роста. Второе – не дать обрести серьезный "кошелек" в среде отечественных олигархов. Эти задачи разрешимы. По первой части могут сработать радикальные оппозиционеры: от выращиваемой Савченко, до штатного Ляшко. Ну а во второй части репутация Гриценко будет играть против него. Кто даст из олигархов деньги человеку, одной из главных задач которого будет, в случае победы, уничтожение олигархического класса и основ его экономического процветания. А ведь именно эта тема является базовой для окончательной колонизации Украины США и ЕС. Полагаю, что у местного олигархата иллюзий ныне на этот счет уже нет. Запад более не интересует продажа суверенитета Украины по частям и на условиях компромисса с местной элитой. Ему нужна безусловная и безраздельная власть. Олигархам в ней места нет. Так что, Гриценко, в случае одобрения его как фаворита от коллективного Запада придется рассчитывать на финансирование компании исключительно оттуда. В этом контексте становится понятным разгоревшаяся борьба вокруг е-декларирования грантоедов накануне начала избирательного цикла. Если Банковая удержит свою позицию в этом плане, то будет контролировать возможность финансирования Западом любого потенциального конкурента Порошенко на предстоящих президентских выборах. Хотя провоз налички диппочтой никто не отменял. Но все же возможности по финансированию оппозиции будут существенно урезаны. Не говоря уже о потенциале публичных скандалов по вмешательству во внутренние дела Украины через финансирование грантоедов.

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Предполагаю, что у Петра Алексеевича есть и своя игра с Западом. Убедившись в том, что реформы по указке МВФ, США и ЕС канализируют на нем народный гнев и разочарование, а также не дают гарантий его переизбрания и личной безопасности, президент отказался от тактики поведения послушного исполнителя их воли. Теперь он откровенно демонстрирует фронду и неповиновение. Так отказом повышать цены на газ, вводить в этом году в действие новую атикоррупционную структуру – специализированный суд, сохранением е-декларирования для гражданских активистов, нежеланием отменять запрет на вывоз леса-кругляка Порошенко с одной стороны показывает, что риска потерять финансовую поддержку Запада он не боится. С другой, этими действиями он может формировать меню для торгов. По принципу: поддержите меня на будущих выборах, откажитесь от иных фаворитов, и я, после победы реализую все ваши требования и "хотелки". Судя по публичной реакции "кураторов" они к подобной игре пока не готовы. Все еще надеются взять ПАП на испуг. Но страх перед их недовольством и охлаждением отношений у Порошенко точно не пересилит страхов, в случае не переизбрания лишиться свободы и всего честно нажитого.

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