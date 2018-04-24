Хроника 23 апреля: вето Венгрии в НАТО, обыски на "Мотор Сич", отставка Саргсяна

Людмила Калита, РИА Новости Украина

В понедельник, 23 апреля, сотрудники Службы безопасности Украины провели обыски на заводе "Мотор Сич", премьер-министр Армении Серж Саргсян, против которого протестовали в Ереване, подал в отставку, а герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон родила третьего ребенка. Подробнее — в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Венгрия заблокировала комиссию Украина-НАТО

Венгрия в очередной раз заблокировала министерское заседание комиссии "Украина-НАТО", и не исключено, что сделает то же самое с заседанием Комиссии на самом высоком уровне в июле этого года. Об этом рассказал глава миссии Украины в НАТО Вадим Пристайко. Напряженность в отношениях Украины и Венгрии возникла на фоне дискуссий об украинском законе об образовании, существенно сокращающим возможность обучения на языках нацменьшинств.

Страны G7 готовы ужесточить санкции против России по Донбассу

Страны G7 могут ужесточить санкции против России по Донбассу, "если действия Москвы того потребуют", говорится в заявлении глав МИД "Большой семерки" по итогам встречи в Торонто. Также сообщается, что министры иностранных дел G7 в итоговом коммюнике по результатам встречи в Торонто обвинили Россию в дестабилизирующем поведении, но выразили готовность сотрудничать по региональным кризисам и глобальным вызовам.

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Полторак раскрыл детали смены формата АТО

Министр обороны Украины Степан Полторак подтвердил, что в понедельник, 30 апреля, в Донбассе будет сменен формат с антитеррористической операции на Операцию объединенных сил, в настоящее время активно идет подготовка военных. По его словам, министерство уже подготовило "органы военного управления, которые будут выполнять задачи в Донецкой и Луганской областях".

ДНР предлагает Киеву провести обмен пленными по новой формуле

Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики готовы провести обмен пленными с Киевом по формуле "80 на 14", заявила омбудсмен ДНР Дарья Морозова. По ее словам: "на данный момент есть четкое число — 80 человек, которые установлены нами на территории Украины, и 14 человек, которые установлены на нашей территории. Мы не видим никаких препятствий для обмена данных людей".

Климкин назвал число проживающих в России украинцев

На территории РФ в настоящее время проживают около трех миллионов украинцев. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время общения с активом украинской общины в Торонто. По его словам, сближение Украины и ЕС несколько повлияло на распределение украинских трудовых мигрантов. "Европа открылась и мы видим, что некоторые уже из России переезжают в ЕС или возвращаЮтся в Украину. В то же время, это происходит очень медленно", — отметил Климкин.

Обыски на "Мотор Сич"

Вчера утром сотрудники Службы безопасности Украины начали следственные действия на заводе "Мотор Сич". Обыски проводились по подозрению в шпионаже и подготовке диверсии, сообщили украинские СМИ со ссылкой на данные СБУ. Еще в субботу СБУ заявила о задержании сотрудника одного из стратегических предприятий Минобороны страны, который якобы передавал РФ секретную информацию в сфере обороны.

Киевский суд открыл производство в отношении генпрокурора Луценко

Окружной админсуд Киева открыл производство в отношении законности демонстрации на радио и телевидении рекламных роликов о деятельности генпрокурора Юрия Луценко. Об этом сообщил инициатор иска Центр противодействия коррупции. Активисты утверждают, что реклама имеет скорее признаки политической, а не социальной, ведь пропагандирует позиции генпрокурора для воздействия на потенциальных избирателей, содержит манипуляции и попытки повлиять на зрителя.

В Кабмине намерены запретить судам РФ входить во внутренние воды Украины

Министерство инфраструктуры предложило закрыть российским судам возможность входа во внутренние воды страны, сообщается на сайте ведомства. В министерстве заявили, что обратятся с соответствующей просьбой к Совету национальной безопасности и обороны. Также в ведомстве намерены препятствовать "несанкционированным" посещениям судами портов в Крыму.

Наезд микроавтобуса на пешеходов в Торонто

Накануне микроавтобус наехал на пешеходов в Торонто. По последним данным, жертвами наезда стали 10 человек, еще 15 получили ранения. Личность водителя установлена, это 25-летний Алек Минассян. Мотивы его действий остаются неизвестными. Министр охраны общественной безопасности Канады отметил: власти не получали информации, что участники саммита G7 (проходит в городе с 21 по 23 апреля) могли стать целью атаки.

Саргсян подал в отставку с поста премьера Армении

Премьер Армении Серж Саргсян подал в отставку, сообщила его пресс-служба. "Я ошибся. В сложившейся ситуации, у ситуации есть несколько решений, но ни на одно из них я не пойду. Это не мое. Я оставляю должность руководителя нашей страны", — цитирует пресс-служба слова Саргсяна. Ранее в Ереване военные перешли на сторону протестующих и присоединились к акциям протеста, которые продолжаются в стране уже более 10 дней.

Кейт Миддлтон родила третьего ребенка

Герцогиня Кембриджская Кетрин родила третьего ребенка — сына весом 3,8 кг. Ребенок принца Уильяма и Кейт займет пятое место в линии престолонаследия: после деда принца Чарльза, отца принца Уильяма, брата принца Джорджа и сестры принцессы Шарлотты. Пол будущего ребенка в соответствии с протоколом заранее не сообщался, более того, герцог и герцогиня во время трех беременностей Кейт утверждали, что отказались узнавать, кто именно родится.

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Дата 23 апреля — символическая для мировой литературы — стала поводом для учреждения Всемирного дня книги и авторского права. В этот день в 1616 году ушли из жизни М.Сервантес, У.Шекспир и Инка Гарсиласо де ла Вега. Это также день рождения или смерти таких известных авторов, как Морис Дрюон, Хальдоур Лакснесс, Дж.Пла и Мануэль Мехиа Вальехо.