Киев о заблокированной комиссии "Украина-НАТО": венгры нас шантажируют

nato.int

КИЕВ, 23 апр — РИА Новости Украина. Венгрия в очередной раз заблокировала министерское заседание комиссии "Украина-НАТО", и не исключено, что сделает то же самое с заседанием Комиссии на самом высоком уровне в июле этого года.

Об этом в комментарии УНН рассказал глава миссии Украины в НАТО Вадим Пристайко.

"Я бы не сказал, что Венгрия вновь заблокировала комиссию, она ее и не разблокировала. Каждое заседание — это отдельное мероприятие, у нас они происходят несколько раз в год, на разных уровнях. Венгрия предупреждала, или, скажем так, угрожала, что она будет блокировать — так и делает это. На уровне министров иностранных дел и министров обороны", — рассказал он.

По словам главы украинской миссии, первый раз Венгрия заблокировала Комиссию "Украина-НАТО" еще в прошлом году.

"Это было заседание на уровне министров обороны. Потом — министров иностранных дел, в феврале — опять министров обороны, и сейчас — заседание, на котором собираются все министры иностранных дел стран-членов НАТО плюс Украина, в частности в это время мы собирались провести заседание Комиссии Украина-НАТО — они заблокировали также. Следующее заседание — министров обороны в июне, я подозреваю, что результат будет таким же", — добавил он.

Он также напомнил, что в Брюсселе 11-12 июля запланировано заседание Комиссии "Украина-НАТО" и на высшем уровне — глав государств и правительств.

На уточнение журналиста, есть угроза, что это заседание Комиссии в июле снова будет сорвано Венгрией, Пристайко ответил: "К сожалению, есть".

"На самом деле противодействие в том же ключе, как и противодействие блокировки всех заседаний — и министерских и глав государств. Венгры шантажируют нас. Пытаются сделать так, чтобы мы отказались от реформы нашего закона об образовании, реформирования образования…И вот Венгрия не нашла лучшего варианта, чем использовать НАТО для того, чтобы шантажировать нас, хотя Альянс не имеет абсолютно ничего общего с образованием национальных меньшинств", — отметил Пристайко.

По его словам, в отличие от других, эта организация принимает решение консенсусом, и поэтому у Венгрии есть возможность заблокировать любое решение, будучи одним из членов Альянса.

Напряженность в отношениях Украины и Венгрии возникла на фоне дискуссий об украинском законе об образовании, существенно сокращающим возможность обучения на языках нацменьшинств.

В правительствах ряда стран, в том числе Венгрии и Румынии, заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств в Украине. В Москве также считают, что закон об образовании нарушает конституцию и международные обязательства Киева. Ранее глава МИД Венгрии Петер Сиярто заявил, что Будапешт инициирует пересмотр соглашения об ассоциации Украины с ЕС из-за этого документа.