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    "Нафтогаз" с 1 мая повышает минимальные цены на газ

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    В "Нафтогазе" сообщили, что максимальная цена на газ для промышленных потребителей с мая повышается на 5,2% — до 10,041 тысяч гривен (383 долларов).
    Газокомпрессорная станция
    УНИАН

    КИЕВ, 1 мая — РИА Новости Украина. НАК "Нафтогаз Украины" с мая повышает минимальные цены на газ для промышленных потребителей на 5,5% до 9,142 тысяч гривен (349 долларов) за тысячу кубометров с учетом НДС по сравнению с апрелем, сообщила пресс-служба компании.

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    При этом максимальная цена на газ для промышленных потребителей с мая повышается на 5,2% — до 10,041 тысяч гривен (383 долларов) по сравнению с апрелем с учетом НДС.

    Ранее "Нафтогаз" повысил цены для промпотребителей на апрель по сравнению с предыдущим месяцем приблизительно на 7,4-9,8%.

    С 1 октября 2015 года в Украине было отменено государственное регулирование цен на газ для всех потребителей, кроме населения и теплокоммунэнерго для нужд населения. После этого "Нафтогаз" поставляет газ промпредприятиям и другим хозяйствующим субъектам сугубо на рыночных условиях, ежемесячно корректируя цены.

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