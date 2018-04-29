Как "Нафтогазу" удалось догнать "Газпром" по доходам - мнение Якубина

Политолог Алексей Якубин прокомментировал вопрос транзита газа из РФ через Украину и "космических" прибылей "Нафтогаза".

Эксперт отметил, что мы платим за газ в 7-8-9 раз выше, чем было в 2014 году и еще постоянно слышим, что цену "хотят сделать рыночной".

"Газ стал "золотым" – это показывает весь цинизм вокруг цены на газ для населения. Наша страна могла бы спокойно уменьшить цену в 2-3 раза для населения, он "Нафтогаз" все равно был бы прибыльным. Но происходит выдавливание из граждан колоссальных сумм", – сказал эксперт в ходе пресс-конференции в РИА Новости Украина.

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