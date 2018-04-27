Авторитет власти упал ниже плинтуса. Эксперты подвели итоги недели

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

На уходящей неделе администрация президента продолжила разыгрывать "церковную карту", сообщил политолог Алексей Якубин. Он напомнил, что было "экстренное" выступление Петра Порошенко в программе "Свобода слова", посвященное созданию Единой поместной церкви.

"Сама по себе атмосфера, направленность этого выступления во многом связана с кризисом на Банковой. То, что администрация начала заниматься церковным вопросом, несвойственным с точки зрения Конституции для президента. То, что президент начал разыгрывать эту карту – это показатель колоссальных рейтинговых проблем у действующего президента", – отметил эксперт.

Ярко эту тенденцию, уверен Якубин, подтверждает проведенной группой "Рейтинг" социологический опрос.

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"Когда он (Порошенко) проседает по всем пунктам, он уже даже не в тройке лидеров рейтинга, на фоне кризиса идей, когда Банковая, получается, не может ответить на вопрос войны и мира, вопросы коррупции, восстановления социально-экономического роста, администрация президента решила поступить асимметрично и продолжить разыгрывать "карту церкви", – говорит политолог.

Но это – ошибка, потому что мы можем увидеть повторение ситуации Виктора Ющенко (провал на выборах президента 2010 года во время похода на второй срок), прогнозирует эксперт.

В то же время, когда инициатива власти о создании ЕПЦ провалится, можно будет назначить виновных в этом, подчеркивает Якубин: например, обвинить УПЦ и политические силы, которые выступили против этой инициативы.

А политолог Олег Волошин уверен, что шансы на то, что украинская власть может добиться чего-то, кроме пиара на этой теме, минимальны: "церковные вопросы решаются даже не десятилетиями, а столетиями".

"Это такая же тема для Порошенко, как украинизация, референдум по НАТО и другое", – перечислил эксперт.

Facebook Алексея Якубина Алексей Якубин

Эффект Brexit для Украины

Опубликованные "Рейтингом" цифры – неутешительны для власти, считает Алексей Якубин.

"Данные показали, что действующий президент продолжает активно терять поддержку. При этом растет количество граждан, которые не готовы отвечать социологам. Скорее всего, это оппозиционно настроенные люди", – говорит эксперт.

Также он отметил, что для большинства граждан важнее всего вопрос мира, а это говорит о том, что на выборах будет голосование, оппозиционное к нынешней власти.

"Думаю, на наших выборах будет эффект Brexit – скрытый избиратель проголосует не в позитив власти", – заявил политолог.

Упомянул он и о достаточно высоких цифрах поддержки лидера "Океана Эльзы" Святослава Вакарчук и шоумена Владимира Зеленского. По мнению Якубина, за них готовы голосовать люди, которые не хотят отдавать голос за представителей нынешней власти.

"У президента антирейтинг 82% – такой президент, мягко говоря, слабоизбираем", – сказал политолог.

12 миллионов "мертвых душ"

А политолог, руководитель аналитического Центра "Третий сектор" Андрей Золотарев рассказал о том, о чем обычно не говорят социологи: о "коэффициенте лжи", "избирателях с фигой в кармане".

РИА Новости Украина Евгений Котенко Андрей Золотарев

"Понятно, что нам дают срез с достаточно искажающей реальную картину. (Премьер-министр – Ред.) Гройсман заговорил о переписи населения. Но перепись населения – ключевой показатель не только для социально-экономического планирования, расчета нагрузки на инфраструктуру страны… Без точных цифр населения невозможно построить социологическую выборку. А у нас строят выборку из расчета того, что нас больше 42 миллионов. В то время, когда нас около 30 – в лучшем случае. Если 8 миллионов выехало на заработки за рубеж, где эти люди? Некоторые районы Галичины – по факту отсутствует около 30% населения. О какой точности социсследований можно говорить при таком количестве "мертвых душ"?" – задается риторическим вопросом эксперт.

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Поэтому в целом, продолжил он, мы можем говорить о тенденциях, но точно дать рейтинговую оценку тому или иному персонажу, партии мы не можем.

"Петр Алексеевич начал сдуваться в темпе 0,8-1% в месяц. Это очень быстро. А Тимошенко укрепила свое положение. Если бы выборы были в ближайшее воскресенье, она бы победила, но впереди еще целый год", – напомнил политолог.

"Сработает" кровавый религиозный конфликт

Кроме этого, отмечает Золотарев, уже нет традиционного деления, когда говорилось, что Украина состоит из нескольких макрорегионов, общественное мнение в которых примерно тождественно по отношению к тем или иным проблемам – Юго-Восток, Запад, Центр, Север. Сегодня ситуация изменилась. Политическая карта электоральных настроений сегодня, подчеркивает Золотарев, напоминает лоскутное одеяло и прогнозировать на год вперед – предельно непросто.

"Но стремительное падение рейтинга Порошенко может создать украинцам большие проблемы. Это показывает авантюра с Единой поместной церковью, в которую втянулся президент. Понятно, что еще остается вариант маленькой победоносной войны, но война может получиться не маленькой и не победоносной. Поэтому не рискнут", – уверен политолог.

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Впрочем, "церковный вариант" сработает в плане повышения рейтингов только в том случае, если удастся спровоцировать жесткий религиозный кровопролитный конфликт в стране, говорит эксперт.

"(Если) пойдет массовая волна захватов храмов, что будет провоцировать столкновения между сторонами. И нет гарантий, что эти столкновения не перерастут во что-то большее. Тем более, на улицах – полно стадных карателей вроде "С14", – заявил Золотарев.

При этом если бы все шло от чистого сердца – нужно было бы создать условия для межцерковного диалога, "но когда этими вопросами играют в своих корыстных, шкурных политических целях – быть беде".

Патриоты (не) против транзита газа

Обсудили эксперты и вопрос транзита газа из РФ через Украину и "космических" прибылей "Нафтогаза".

Алексей Якубин отметил, что мы платим за газ в 7-8-9 раз выше, чем было в 2014 году и еще и постоянно слышим, что цену "хотят сделать рыночной".

"Газ стал "золотым" – это показывает весь цинизм вокруг цены на газ для населения. Наша страна могла бы спокойно уменьшить цену в 2-3 раза для населения, он "Нафтогаз" все равно был бы прибыльным. Но происходит выдавливание из граждан колоссальных сумм", – заявил эксперт.

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А Олег Волошин обратил внимание на двойные стандарты "патриотов", которые обижаются, если начинаются разговоры о транзите газа из РФ в обход Украины.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Экс-руководитель информационного департамента МИД Украины Олег Волошин

"Если мы не берем деньги у "кровавого агрессора", то мы не должны брать деньги никакие. А так – полный абсурд: лишать людей работы в Днепропетровске, Запорожье, Харькове, закрывать глаза на закрытие предприятий, говорить, что мы должны потерпеть, чтобы стать независимыми от "агрессора". Но при этом говорить, что мы должны сохранить транзит и доходы для нашего бюджета. Это очень абсурдная позиция", – уверен политолог.

Он добавляет, что в "Нафтогазе" сами политизирует экономические процессы, в чем предприятие постоянно обвиняет российский "Газпром".

В целом же, уверен Волошин, только комплексное решение поможет по-настоящему разобраться с проблемой – когда нормализуются отношения Украина-РФ, тогда и вопрос транзита газа решится сам собой.