Лондонский арбитраж вынес решение по спору Коломойского с "Нафтогазом"

КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. Лондонский арбитраж вынес решение в споре по иску миноритарных акционеров "Укрнафты" против "Нафтогаза", признав положения о корпоративном управлении "Укрнафтой" не подлежащими исполнению, сообщает в пятницу пресс-служба "Нафтогаза".

"26 апреля 2018 года Лондонский международный арбитражный суд вынес арбитражное решение в споре по иску миноритарных акционеров "Укрнафты" против "Нафтогаза". Арбитры пришли к выводу, что ключевые положения акционерного соглашения между "Нафтогазом" и компаниями Игоря Коломойского относительно корпоративного управления "Укрнафты" являются не подлежащими исполнению, поскольку противоречат императивным нормам корпоративного законодательства Украины", — говорится в сообщении компании в пятницу.

В частности, по данным "Нафтогаза", по решению суда не подлежит исполнению часть девятой статьи акционерного соглашения, которая, среди прочего, предусматривает, что шесть членов набсовета "Укрнафты" избираются из числа кандидатов, предложенных "Нафтогазом", а председатель правления "Укрнафты" и другие пять членов набсовета компании – из числа кандидатов, предложенных компаниями Коломойского, которые являются миноритарными акционерами "Укрнафты". Также девятая статья предусматривает, что персональный состав правления "Укрнафты" должен утверждаться наблюдательным советом "Укрнафты" по предложению главы правления.

Трибунал постановил, что в целом акционерное соглашение является "действительным, хотя ключевые его положения относительно корпоративного управления "Укрнафты" являются не подлежащими выполнению".

"Нафтогазу Украины" принадлежит 50% + 1 акция "Укрнафты", группе компаний "Приват" Коломойского — около 42% акций. Акционеры "Укрнафты" ведут судебное разбирательство. Летом 2015 года миноритарные акционеры, связанные с группой "Приват", подали иск в британский суд против "Нафтогаза", считая его нарушившим акционерное соглашение по "Укрнафте". СМИ также сообщали, что в числе требований по этому иску — компенсация от "Нафтогаза" за газ, поставленный в 2006–2011 годах.

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Доля "Укрнафты" в добыче нефти с газовым конденсатом в Украине в 2015 году составила 67,9%, в добыче газа — 7,6%. "Укрнафта" владеет одной из крупнейших в Украине сетей АЗС. При этом компания в 2015 году получила чистый убыток в размере 5,441 миллиона гривен (около 217 тысяч долларов) по сравнению с прибылью в размере 1,265 миллиона гривен (50 тысяч долларов) в 2014 году.