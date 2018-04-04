Аваков откровенно рассказал об общении с Коломойским

КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина. Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что регулярно общается с олигархом Игорем Коломойским.

Об этом глава МВД рассказал в интервью liga.net.

"Я регулярно с ним общаюсь. Наверное, раз в пару недель. Он звонит, спрашивает: «А как вам телешоу на нашем канале?». И все в таком духе. Это очень забавные разговоры, если кто-нибудь слушает. Но они малопродуктивные, не о политике, поэтому, наверное, никто их не публикует (смеется)… Нас с ним связывает 2014 год. Нас связывает Днепр, когда там была напряженная ситуация. Его твердая позиция патриота и решительного человека тогда – дорогого стоит, и я этого никогда не забуду", — рассказал Аваков.

По словам министра, он никогда не брал у Коломойского деньги. Поэтому у Авакова есть возможность спокойно с Коломойским разговаривать.

"То, что происходило с долгами, дивидендами Укрнафты, с той же процедурой по ПриватБанку – это дискуссии, которые у нас имели место быть постоянно. У него есть свои позиции, у меня свои… В Нацполиции нет дел против Коломойского, поэтому я позволяю себе с ним разговаривать", — сказал министр.

Ранее глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что не видит Петра Порошенко единым кандидатом в президенты от правящей коалиции. Аваков также посоветовал ему для большего эффекта на выборах согласиться на переход к парламентской республике в ущерб части своих полномочий.