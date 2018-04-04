наверх
04.04.201816:38
Курсы валют НБУ
  • USD26.33+ 0.17
  • EUR32.41+ 0.17
Рубрики
Ещё
    Политика

    Аваков откровенно рассказал об общении с Коломойским

    (обновлено: )18405
    По словам министра Авакова, он никогда не брал у Коломойского деньги, поэтому есть возможность спокойно разговаривать на различные темы.
    Арсен Аваков. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина. Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что регулярно общается с олигархом Игорем Коломойским.

    Об этом глава МВД рассказал в интервью liga.net.

    На заводе АТЕК проводят следственные действия
    facebook.com/politicalpartynationalcorps
    Завод раздора. Аваков решил поставить на место Белого вождя и его войско?

    "Я регулярно с ним общаюсь. Наверное, раз в пару недель. Он звонит, спрашивает: «А как вам телешоу на нашем канале?». И все в таком духе. Это очень забавные разговоры, если кто-нибудь слушает. Но они малопродуктивные, не о политике, поэтому, наверное, никто их не публикует (смеется)… Нас с ним связывает 2014 год. Нас связывает Днепр, когда там была напряженная ситуация. Его твердая позиция патриота и решительного человека тогда – дорогого стоит, и я этого никогда не забуду", — рассказал Аваков.

    По словам министра, он никогда не брал у Коломойского деньги. Поэтому у Авакова есть возможность спокойно с Коломойским разговаривать.

    "То, что происходило с долгами, дивидендами Укрнафты, с той же процедурой по ПриватБанку – это дискуссии, которые у нас имели место быть постоянно. У него есть свои позиции, у меня свои… В Нацполиции нет дел против Коломойского, поэтому я позволяю себе с ним разговаривать", — сказал министр. 

    Ранее глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что не видит Петра Порошенко единым кандидатом в президенты от правящей коалиции. Аваков также посоветовал ему для большего эффекта на выборах согласиться на переход к парламентской республике в ущерб части своих полномочий.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Иван Бубенчик, признавшийся в убийстве двух командиров "Беркута" во время столкновений в феврале 2014 года
    Расследование убийств на Майдане. Дело Бубенчика
    Яма на дороге в Житомире
    Потопы и наводнения - большая вода пришла в Украину
    Масштабный марш националистов в центре Киева 3 апреля
    Массовые акции радикалов в Украине
    Назар Холодницкий
    Атака на Холодницкого: Луценко против САП