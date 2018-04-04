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    Политика

    Аваков высказался об объединении партий БПП и "Народного фронта"

    (обновлено: )11314
    По словам Авакова, между партиями пока нет никаких договоренностей: "Как один из вариантов – да, обсуждалась совместная партия. Но я, например, не являюсь сторонником такого варианта".
    Арсен Аваков
    УНИАН

    КИЕВ, 4 апр — РИА Новости. Глава МВД Украины, один из лидеров партии "Народный фронт" Арсен Аваков заявил, что пока нет договоренностей между правящими "Блоком Петра Порошенко" и "Народным фронтом" о создании совместной партии.

    Верховная рада
    Украинское фото
    "Народный фронт" – заклятый враг БПП и Украины

    "Никаких договоренностей нет. Эту версию я тоже читал в прессе. Это был один из вариантов обсуждения. Логика варианта была в том, чтобы определить формат объединения центристских сил для консолидации усилий по реформам и для участия в избирательном процессе. Как один из вариантов – да, обсуждалась совместная партия. Но я, например, не являюсь сторонником такого варианта", — сказал Аваков в интервью украинскому агентству "ЛИГАБизнесИнформ".

    По мнению министра, "предвыборное окно возможностей закрывается, но у каждого из потенциальных участников остается возможность реализовать работу по своим направлениям".

    "О выборах, я считаю, надо говорить несколько позже. Ценность "Народного фронта" не в том, что мы имеем электоральное преимущество. Мы это преимущество потратили на непопулярные шаги, которые нам пришлось делать ради спасения государства… Наше преимущество в том, что у нас есть люди, которые умеют решать сложнейшие задачи и брать на себя ответственность за страну", — заявил министр.

    Осенью прошлого года украинские СМИ сообщали, что окружение президента Порошенко и экс-премьера Арсения Яценюка договариваются о возможном слиянии пропрезидентского блока и "Народного фронта" в одну партию.

    "Народный фронт" входит в парламентское большинство, представители этой партии сегодня представлены во власти. Среди них такие влиятельные представители, как секретарь СНБО Украины Александр Турчинов и глава МВД Аваков, спикер Верховной рады Андрей Парубий, а также вице-премьер Вячеслав Кириленко.

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