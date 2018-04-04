Аваков высказался об объединении партий БПП и "Народного фронта"

КИЕВ, 4 апр — РИА Новости. Глава МВД Украины, один из лидеров партии "Народный фронт" Арсен Аваков заявил, что пока нет договоренностей между правящими "Блоком Петра Порошенко" и "Народным фронтом" о создании совместной партии.

"Никаких договоренностей нет. Эту версию я тоже читал в прессе. Это был один из вариантов обсуждения. Логика варианта была в том, чтобы определить формат объединения центристских сил для консолидации усилий по реформам и для участия в избирательном процессе. Как один из вариантов – да, обсуждалась совместная партия. Но я, например, не являюсь сторонником такого варианта", — сказал Аваков в интервью украинскому агентству "ЛИГАБизнесИнформ".

По мнению министра, "предвыборное окно возможностей закрывается, но у каждого из потенциальных участников остается возможность реализовать работу по своим направлениям".

"О выборах, я считаю, надо говорить несколько позже. Ценность "Народного фронта" не в том, что мы имеем электоральное преимущество. Мы это преимущество потратили на непопулярные шаги, которые нам пришлось делать ради спасения государства… Наше преимущество в том, что у нас есть люди, которые умеют решать сложнейшие задачи и брать на себя ответственность за страну", — заявил министр.

Осенью прошлого года украинские СМИ сообщали, что окружение президента Порошенко и экс-премьера Арсения Яценюка договариваются о возможном слиянии пропрезидентского блока и "Народного фронта" в одну партию.

"Народный фронт" входит в парламентское большинство, представители этой партии сегодня представлены во власти. Среди них такие влиятельные представители, как секретарь СНБО Украины Александр Турчинов и глава МВД Аваков, спикер Верховной рады Андрей Парубий, а также вице-премьер Вячеслав Кириленко.