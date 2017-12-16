"Народный фронт" и БПП так и не договорились об объединении - нардеп

КИЕВ, 16 дек — РИА Новости Украина. На данный момент переговоры об объединении "Народного фронта" и "Блока Петра Порошенко" приостановлены, заявил народный депутат от НФ Андрей Тетерук.

По го словам, обе политические силы в парламенте имеют разные взгляды на объединительный процесс.

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"Мы разговариваем, мы имеем общие или различные взгляды. И это нормально. Процесс диалога всегда будет происходить в парламенте. Ведь парламент — это место для диалога. То, что мы предлагаем свои взгляды, не означает, которые должны беспрекословно принять все другие игроки. Кто-то имеет другие точки зрения или системы измерений того или иного проекта. Поэтому если диалог не завершился согласием, надо либо искать другие общие позиции или просто его продолжать. Или остановить как такой, который не интересен обоим сторонам", — сказал Тетерук в эфире телеканала ZIK.

Нардеп подтвердил, что сейчас процесс переговоров об объединении партий приостановлен.

"Возможно, но это не значит, что мы не способны договариваться. Если это приносит пользу, если это конструктивно, то я уверен, что "Народный фронт" будет объединять именно своей позицией всех других игроков в политикуме", — резюмировал парламентарий.

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