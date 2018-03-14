наверх
14.03.201815:33
Курсы валют НБУ
  • USD25.92- 0.17
  • EUR31.89- 0.51
Рубрики
Ещё
    Политика

    БПП и "Народный фронт" согласовали кадровые вопросы - Луценко

    (обновлено: )65
    Представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко сообщила, что порядок рассмотрения кадровых вопросов на четверг будет окончательно определен на совещании руководителей фракций со спикером парламента Андреем Парубием.
    Ирина Луценко
    УНИАН

    КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. Представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко прогнозирует, что парламент рассмотрит в четверг некоторые кадровые вопросы, по поводу которых фракции коалиции БПП и "Народный фронт" уже договорились.

    Геннадий Москаль. Архивное фото
    УНИАН
    Спецкор: что думает Москаль про ОБСЕ на Закарпатье

    "У нас есть договоренности, у нас есть консолидированная позиция как" Блока Петра Порошенко ", так же и" Народного фронта ". Но я не буду сейчас оглашать эту позицию", — цитирует Луценко Укринформ.

    По ее словам, среди кадровых вопросов достигнута договоренность о Счетной палате.

    Луценко отметила, что порядок рассмотрения кадровых вопросов будет окончательно определен на совещании руководителей фракций со спикером  парламента Андреем Парубием, которое запланировано на 18:30.

    "Я думаю, что ближе к вечеру этот порядок будет определен", — отметила Луценко.

    Ранее Луценко заявляла, что перспективы рассмотрения кадровых вопросов в четверг будут зависеть от достигнутых договоренностей по поводу очередности рассмотрения вопросов. По ее словам, фракция "Народный фронт" настаивает на первоочередном рассмотрении вопроса избрания омбудсмена, председателя Счетной палаты, а дальше на рассмотрении — вопрос избрания нового главы Национального банка Украины. Позиция фракции БПП, по ее словам, заключается в том, чтобы рассматривать назначение главы НБУ без привязки к другим кадровым вопросам в первоочередном порядке.

    Рада в четверг первым вопросом рассмотрит предоставление согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержания и ареста народного депутата Евгения Бакулина.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Надежда Савченко. Архивное фото
    Дело Рубана: переговорщик или террорист?
    Флаг США
    Трамп наводит порядки: перестановки в Белом доме
    Украинская лыжница Оксана Шишкова
    Успехи Украины на Паралимпиаде-2018
    Газовое хранилище. Архивное фото
    Дело - труба! В Украине кризис с газом