БПП и "Народный фронт" согласовали кадровые вопросы - Луценко

КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. Представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко прогнозирует, что парламент рассмотрит в четверг некоторые кадровые вопросы, по поводу которых фракции коалиции БПП и "Народный фронт" уже договорились.

"У нас есть договоренности, у нас есть консолидированная позиция как" Блока Петра Порошенко ", так же и" Народного фронта ". Но я не буду сейчас оглашать эту позицию", — цитирует Луценко Укринформ.

По ее словам, среди кадровых вопросов достигнута договоренность о Счетной палате.

Луценко отметила, что порядок рассмотрения кадровых вопросов будет окончательно определен на совещании руководителей фракций со спикером парламента Андреем Парубием, которое запланировано на 18:30.

"Я думаю, что ближе к вечеру этот порядок будет определен", — отметила Луценко.

Ранее Луценко заявляла, что перспективы рассмотрения кадровых вопросов в четверг будут зависеть от достигнутых договоренностей по поводу очередности рассмотрения вопросов. По ее словам, фракция "Народный фронт" настаивает на первоочередном рассмотрении вопроса избрания омбудсмена, председателя Счетной палаты, а дальше на рассмотрении — вопрос избрания нового главы Национального банка Украины. Позиция фракции БПП, по ее словам, заключается в том, чтобы рассматривать назначение главы НБУ без привязки к другим кадровым вопросам в первоочередном порядке.

Рада в четверг первым вопросом рассмотрит предоставление согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержания и ареста народного депутата Евгения Бакулина.