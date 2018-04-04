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    Аваков рассказал, когда сможет уйти в отставку

    (обновлено: )16212
    По словам Авакова, государство нельзя строить на эмоциях, воле одного человека или одной группы лиц: "Нужен баланс. Любая власть – вопрос баланса. Я стараюсь быть элементом этого баланса. Пока это удается".
    Арсен Аваков
    УНИАН

    КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков рассказал, когда сможет уйти в отставку. 

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    "Как только я пойму, что моя работа бесполезна или уровень сопротивляемости выше, чем я могу преодолеть, или я не имею возможности влиять на события – я немедленно уйду с этой своей работы", — пояснил он в ответ на вопрос, собирается ли он уходить с должности, сообщает "Лига".

    По его словам, сейчас он "балансирует на грани".

    "Начинаются предвыборные страсти. Но я считаю, что наше государство нельзя строить на эмоциях, воле одного человека или одной группы лиц. Нужен баланс. Любая власть – вопрос баланса. Я стараюсь быть элементом этого баланса. Пока это удается", — сказал Аваков. 

    Напомним, ранее прокурор Александр Банник заявил, что народный депутат Надежда Савченко планировала покушения на высшее руководство государства, в том числе на президента Петра Порошенко, министра внутренних дел Арсена Авакова, секретаря СНБО Александра Турчинова и других.

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