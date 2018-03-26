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    Аваков сообщил, что нужно для урегулирования конфликта в Донбассе

    (обновлено: )19302
    Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что военного варианта решения конфликта на Донбассе не существует, его можно будет решить только через правоохранительную миротворческую миссию, в частности силами Нацгвардии.
    Арсен Аваков
    УНИАН

    КИЕВ, 26 мар — РИА Новости Украина. Глава МВД Украины заявил, что не видит военного пути урегулирования конфликта в Донбассе, считает, что это можно сделать только с помощью "правоохранительной миротворческой миссии", в частности, с привлечением сил Нацгвардии.

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    "Мы убеждены, что военного варианта решения конфликта на Донбассе не существует. Этот вопрос можно будет решить только через правоохранительную миротворческую миссию, в частности силами Нацгвардии. И бойцы должны быть готовы", — заявил Аваков во время визита в один из центров подготовки бойцов Национальной гвардии. Его слова приводит пресс-служба МВД Украины.

    При этом Аваков не уточнил, какой формат полицейской миротворческой миссии он имеет в виду.

    В последнее время идет дискуссия о введении миротворцев в Донбасс. Предполагаемая численность миссии колеблется от 20 до 25 тысяч человек.

    Министр обороны Украины Степан Полторак заявлял, что желание участвовать в миссии подтвердили Финляндия и Швеция. Свое подтверждение на участие дала и Португалия.

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