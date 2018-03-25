Силовики заявляют об обстрелах в Донбассе и гибели военного

КИЕВ, 25 мар — РИА Новости Украина. Военные заявляют о 19 обстрелах своих позиций в зоне военной операции в Донбассе в воскресенье и одном погибшем силовике, говорится в сообщении пресс-центра АТО в Facebook.

"С начала суток зафиксировано 19 обстрелов украинских позиций на донецком направлении … на луганском направлении сохранялась тишина. К сожалению, в результате вражеского огня один украинский защитник погиб", — говорится в сообщении.

За время конфликта в Донбассе, который длится с 2014 года, погибли 2378 украинских военнослужащих, из них четыре женщины. Кроме того, за этот период погибли 138 детей, которые были либо убиты, либо подорвались на минах.

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