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    Миссия ОБСЕ сообщила об обстреле наблюдателей в Донбассе

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    Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие (596)

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    В районе Коминтерново Донецкой области наблюдатели ОБСЕ услышали выстрелы и звуки попадания пуль в 5-10 метрах от их позиции. Обстрел длился около шести минут.
    Автомобиль ОБСЕ
    0629.com.ua

    КИЕВ, 25 мар — РИА Новости Украина. Группа наблюдателей специальной мониторинговой миссии ОБСЕ попала под обстрел на Донбассе, сообщается на официальном сайте миссии ОБСЕ в ежедневном отчете.

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    Инцидент произошел в районе населенного пункта Коминтерново в Донецкой области.

    "Находясь в н. п. Пикузы (быв. Коминтерново, неподконтрольное правительству, 23 км к северо-востоку от Мариуполя), наблюдатели слышали шестиминутной эпизод многочисленных перекрестных выстрелов из стрелкового оружия в 300–500 метрах к юго-западу и западу, которые, по их оценке, производились из не менее чем 10 автоматов (неустановленного типа)", — говорится в отчете миссии за 23 марта.

    Патрульные СММ ОБСЕ слышали звуки попадания, двух пуль, которые срикошетили в 5-10 метрах к северу от их позиции. Наблюдатели покинули этот район немедленно.

    Напомним, месяц назад наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ уехали с базы в населенном пункте Попасная Луганской области из-за продолжительного обстрела.

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