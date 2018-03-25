Миссия ОБСЕ сообщила об обстреле наблюдателей в Донбассе

КИЕВ, 25 мар — РИА Новости Украина. Группа наблюдателей специальной мониторинговой миссии ОБСЕ попала под обстрел на Донбассе, сообщается на официальном сайте миссии ОБСЕ в ежедневном отчете.

Инцидент произошел в районе населенного пункта Коминтерново в Донецкой области.

"Находясь в н. п. Пикузы (быв. Коминтерново, неподконтрольное правительству, 23 км к северо-востоку от Мариуполя), наблюдатели слышали шестиминутной эпизод многочисленных перекрестных выстрелов из стрелкового оружия в 300–500 метрах к юго-западу и западу, которые, по их оценке, производились из не менее чем 10 автоматов (неустановленного типа)", — говорится в отчете миссии за 23 марта.

Патрульные СММ ОБСЕ слышали звуки попадания, двух пуль, которые срикошетили в 5-10 метрах к северу от их позиции. Наблюдатели покинули этот район немедленно.

Напомним, месяц назад наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ уехали с базы в населенном пункте Попасная Луганской области из-за продолжительного обстрела.