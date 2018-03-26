Минобороны заявило об обострении ситуации в Донбассе

КИЕВ, 26 мар — РИА Новости Украина. Министерство обороны Украины заявило об обострении ситуации на линии разграничения в Донбассе из-за увеличения количества обстрелов позиций украинских силовиков.

Ранее в понедельник пресс-центр штаба военной операции сообщил, что ополченцы в Донбассе за минувшие сутки 44 раза открывали огонь по позициям украинских силовиков, в результате один военный погиб, один ранен.

"На линии разграничения зафиксировано дальнейшее обострение ситуации из-за увеличения количества обстрелов позиций военнослужащих ВС Украины со стороны российско-оккупационных войск. Враг опять использовал запрещенное минскими соглашениями вооружение: танки и минометы калибра 120 миллиметра", — сказал официальный представитель минобороны Дмитрий Гуцуляк на брифинге в понедельник.

Накануне военные заявили о 19 обстрелах своих позиций в зоне военной операции в Донбассе в воскресенье и одном погибшем силовике.