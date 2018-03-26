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    Общество

    Минобороны заявило об обострении ситуации в Донбассе

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    Донбасс: новое перемирие (359)

    (обновлено: )18321
    Пресс-центр штаба военной операции сообщил, что ополченцы в Донбассе за минувшие сутки 44 раза открывали огонь по позициям украинских силовиков, в результате один военный погиб, один ранен.
    Здание Министерства обороны Украины. Архивное фото
    НАБУ/Facebook

    КИЕВ, 26 мар — РИА Новости Украина. Министерство обороны Украины заявило об обострении ситуации на линии разграничения в Донбассе из-за увеличения количества обстрелов позиций украинских силовиков.

    Беженцы в волонтерском центре Славянска
    REUTERS Gleb Garanich
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    Ранее в понедельник пресс-центр штаба военной операции сообщил, что ополченцы в Донбассе за минувшие сутки 44 раза открывали огонь по позициям украинских силовиков, в результате один военный погиб, один ранен.

    "На линии разграничения зафиксировано дальнейшее обострение ситуации из-за увеличения количества обстрелов позиций военнослужащих ВС Украины со стороны российско-оккупационных войск. Враг опять использовал запрещенное минскими соглашениями вооружение: танки и минометы калибра 120 миллиметра", — сказал официальный представитель минобороны Дмитрий Гуцуляк на брифинге в понедельник.

    Накануне военные заявили о 19 обстрелах своих позиций в зоне военной операции в Донбассе в воскресенье и одном погибшем силовике.

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