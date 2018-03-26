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    Точка зрения

    Чечило: государство в Украине не имеет никакого отношения к патриотизму

    (обновлено: )6810
    По мнению киевского журналиста Вячеслава Чечило, украинский патриотизм не имеет ничего общего с модерном и современными национальными государствами.
    Герб и флаг Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    РИА Новости Украина

    В стране растет ненависть украинцев к власти. Как свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром социальных исследований "София", большинство граждан относятся к институтам государственной власти крайне негативно.

    Флаг Украины
    REUTERS Valentyn Ogirenko
    Тренд дня: "Замкнутый круг – любую власть украинцы ненавидят"

    По результатам опроса выяснилось, что подавляющее большинство украинцев крайне критично воспринимают развитие ситуации в стране. Подавляющее большинство опрошенных (70,8%) считают, что власть ведет страну в неправильном направлении. Три четверти (78,8%) респондентов в той или иной мере не одобряют работу президента Петра Порошенко. Не лучше показатели у правительства (81,1% не одобряют его работу) и парламента (не одобряют 87,5%).

    По мнению политолога и философа Андрея Ермолаева, "получены очень тревожные данные – данные на грани социологического SOS". А именно – зафиксировано "обвальное негативное отношение людей к государственным институтам власти" – и к президенту, и к Раде, и к Кабмину.

    Киевский журналист Вячеслав Чечило считает логичными выводы о том, что украинцы ненавидят любую власть и что украинцы – не патриоты, поскольку презирают свою страну, своего президента и своих лидеров.

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    "Но только если рассматривать вопрос Украины и украинцев с позиции русской (европейской) политической традиции. Увы, эта традиция просто не понимает, что украинцы подразумевают под патриотизмом. Здесь он не имеет ничего общего с модерном и современными национальными государствами, возникшими, по большому счету, только в 19 веке", — разъяснил Чечило в Facebook.

    Памятник Бандере
    Фото из открытых источников
    Тренд дня: "патриоты не поняли, что Бандера не накормит, не обует"

    При этом, как подчеркнул журналист, украинцы большие патриоты, но этот патриотизм более архаичен. 

    "Его трудно объяснить современным москвичам, однако его прекрасно бы поняли жители Московского Царства", – уточнил Чечило.

    Также журналист акцентировал, что официальное государство к патриотизму в Украине не имеет никакого отношения.

    "Когда украинец с придыханием говорит "Украина", он имеет в виду не страну, в которой президент Порошенко, а "грядущий Иерусалим" – землю обетованную. Страну, где для украинцев будут течь молочные реки с кисельными берегами, ну и далее — по списку. И задача украинца – не строить эту волшебную страну (это же очевидно невозможно), а дожить до нее. Любой ценой", — прокомментировал Чечило.

    Как объясняет журналист, впитанная в Украине архаичная иудейская традиция и отсутствие своего государства на протяжении столетий породили в стране специфическую картину мира.

    "Которая, с одной стороны, фактически привела к краху постсоветского государственного проекта, рожденного в 1991 году, но с другой делает политическое украинство вечно привлекательным и неубиваемым", — подытожил Чечило.

    Скриншот с сайта Facebook

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