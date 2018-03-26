Чечило: государство в Украине не имеет никакого отношения к патриотизму

РИА Новости Украина

В стране растет ненависть украинцев к власти. Как свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром социальных исследований "София", большинство граждан относятся к институтам государственной власти крайне негативно.

По результатам опроса выяснилось, что подавляющее большинство украинцев крайне критично воспринимают развитие ситуации в стране. Подавляющее большинство опрошенных (70,8%) считают, что власть ведет страну в неправильном направлении. Три четверти (78,8%) респондентов в той или иной мере не одобряют работу президента Петра Порошенко. Не лучше показатели у правительства (81,1% не одобряют его работу) и парламента (не одобряют 87,5%).

По мнению политолога и философа Андрея Ермолаева, "получены очень тревожные данные – данные на грани социологического SOS". А именно – зафиксировано "обвальное негативное отношение людей к государственным институтам власти" – и к президенту, и к Раде, и к Кабмину.

Киевский журналист Вячеслав Чечило считает логичными выводы о том, что украинцы ненавидят любую власть и что украинцы – не патриоты, поскольку презирают свою страну, своего президента и своих лидеров.

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"Но только если рассматривать вопрос Украины и украинцев с позиции русской (европейской) политической традиции. Увы, эта традиция просто не понимает, что украинцы подразумевают под патриотизмом. Здесь он не имеет ничего общего с модерном и современными национальными государствами, возникшими, по большому счету, только в 19 веке", — разъяснил Чечило в Facebook.

При этом, как подчеркнул журналист, украинцы большие патриоты, но этот патриотизм более архаичен.

"Его трудно объяснить современным москвичам, однако его прекрасно бы поняли жители Московского Царства", – уточнил Чечило.

Также журналист акцентировал, что официальное государство к патриотизму в Украине не имеет никакого отношения.

"Когда украинец с придыханием говорит "Украина", он имеет в виду не страну, в которой президент Порошенко, а "грядущий Иерусалим" – землю обетованную. Страну, где для украинцев будут течь молочные реки с кисельными берегами, ну и далее — по списку. И задача украинца – не строить эту волшебную страну (это же очевидно невозможно), а дожить до нее. Любой ценой", — прокомментировал Чечило.

Как объясняет журналист, впитанная в Украине архаичная иудейская традиция и отсутствие своего государства на протяжении столетий породили в стране специфическую картину мира.

"Которая, с одной стороны, фактически привела к краху постсоветского государственного проекта, рожденного в 1991 году, но с другой делает политическое украинство вечно привлекательным и неубиваемым", — подытожил Чечило.