Косянчук о деле "Укрнафты": вот увидите, виновных назначат

Инесса Другова, РИА Новости Украина

Генпрокуратура Украины в среду провела обыски в офисах компании "Укрнафта" в рамках расследования уголовного дела о злоупотреблении служебным положением должностными лицами компании, в результате чего предприятию был нанесен ущерб на 140 миллионов гривен (около 5 миллионов долларов), сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

"Укрнафта" — крупнейшая нефтедобывающая компания Украины. 50%+1 акция общества принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", около 42% акций – группе компаний "Приват", совладельцем которой является бизнесмен Игорь Коломойский.Обыски проводятся на основании определений Печерского районного суда г. Киева от 29.03.17 г. в рамках уголовного производства, которое касается проведения нефтяных аукционов в течение 2013-2015 гг. Dmitry Raimov/Facebook Золотарев: за обысками в "Укрнафте" стоит Порошенко

Как сообщила пресс-секретарь генпрокурора, в ходе досудебного расследования установлено, что в этот период продажа добытого "Укрнафтой" сырья осуществлялась преимущественно предприятиям, входившим в группу "Приват". При этом руководители "Укрнафты", действуя в интересах этих предприятий, предоставляли недостоверную информацию о добыче нефти в аукционный комитет, что привело к занижению стоимости продаваемой продукции.

"Эту же причину озвучивает большинство людей, с которыми я общался по этому поводу. А на самом деле, было ли там хищение, или просто кто-то не сумел заплатить за выигранную нефть — покажет следствие. Скорее всего, следствие виновных не найдет, но назначит", — сказал эксперт рынка нефтепродуктов Леонид Косянчук в комментарии РИА Новости Украина.

Эксперт обратил внимание, что дело, по которому проводятся обыски, ничтожно по сравнению с долгом компании перед бюджетом.

"На "Укрнафте" еще висят 13 миллиардов долга, про которые молчат, а про какую-то нефть на десятки миллионов — поднимают "кипиш". Может, лучше заставить "Укрнафту" заплатить 13 миллиардов в бюджет, а не делать им реструктуризацию задолженности, как это сделал Насиров? В цивилизованных странах неуплата налогов является вторым по тяжести преступлением после умышленного убийства. И только у нас в Украине за неуплату налогов дают места в парламенте или в администрации президента. Вот чем мы отличаемся от Европы, куда нас так усиленно не пускают", - заключил Косянчук.