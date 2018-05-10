Радикалы обвинили охрану Левочкина в использовании гранат

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КИЕВ, 10 мая — РИА Новости Украина. Члены "Национального корпуса", которые пришли к дому заместителя председателя "Оппозиционного блока" Сергея Левочкина, владеющего частью телеканала "Интер", обвинили охрану депутата в насилии.

"Как только вместе с собратьями из "Нацкорпуса" подошли к имению Левочкина, нас сразу напала агрессивная охрана, применив слезоточивый газ и светошумовые гранаты! Но мы все-таки пробрались на территорию дома владельца «Интера». Если еще кто-то до сих пор не знает, как провести этот жаркий день — приезжайте в гости к господину Левочкина. Прекрасное место для отдыха! Думаем, владелец не будет против", — сообщил "Нацкорпус" на своей странице в Facebook.

Напомним, в четверг под Сергея Левочкина произошли столкновения. Члены "Национального корпуса" прорвали оцепление правоохранителей и зажгли файеры.

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Ранее в интернете были обнародованы отрывки концерта ко Дню Победы на "Интере"; ведущие напомнили, что от рук фашистских захватчиков в годы Великой отечественной войны погибли 8 миллионов украинцев, и "нельзя позволить, чтобы улицы украинских городов называли именами фашистских преступников", а "их портреты безнаказанно носили во время факельных шествий в Киеве". После этого националисты устроили пикетирование офиса "Интера". Они требовали не пускать в эфир "пропагандистский контент", но телеканал не снял концерт с эфира.